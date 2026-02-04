Massano: El DJ debutante en Ultra Buenos Aires con un amor por el asado argentino

Massano: El Niño Prodigio de la Electrónica que Debutará en Ultra Buenos Aires 2026

Massano, un fenómeno en la música electrónica, se prepara para hacer historia con su primer gran espectáculo en Argentina. Conocido por su talento y carisma, promete sorprender a sus fans en el prestigioso festival Ultra 2026.

Un Ascenso Imparable en la Música Electrónica En un mundo musical en constante evolución, Massano ha logrado destacar como un joven prodigio. En menos de diez años, este DJ y productor británico ha recorrido un camino impresionante, dejando su huella en destacados escenarios a nivel mundial y ganando un fervoroso público que lo sigue con entusiasmo.

Conociendo al Artista Detrás del Nombre Sam Rose, originario de Liverpool, ha sido una revelación en la industria musical. En su tercera conversación con un medio argentino, comparte su emoción por su próximo debut en Argentina, donde formará parte del cartel del festival Ultra Buenos Aires, que se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 2026, en el Parque de la Ciudad. “La escena está cambiando, pero mi objetivo es seguir explorando y mantenerme fiel a lo que soy”, reflexiona sobre su evolución, destacando su reciente álbum y la presentación de su innovador show Simulate.

Un Publico que Hace de Cada Evento una Fiesta Massano destaca el carácter festivo del público argentino, afirmando: “Aquí cada evento se siente único, como una celebración. Es lo que hace que tocar en Argentina sea tan especial”. Además, menciona que su actuación en Ultra lo desafiará a conectar con nuevos fans mientras ofrece algo único a sus seguidores fieles.

Experiencia Internacional con Ultra Con múltiples participaciones en festivales Ultra alrededor del mundo, Massano se siente como en casa en cada evento. “La conexión con el equipo organizador me hace sentir parte de una familia”, comenta, enfatizando la importancia de crear un ambiente acogedor y profesional en cada presentación.

Preparativos para el Gran Show En cuanto a su set para el festival, el DJ menciona que se esfuerza por ofrecer una mezcla de éxitos para aquellos que no lo conocen, mientras también busca deleitar a sus seguidores. “La preparación es clave, sobre todo en un festival donde cada segundo cuenta”, asegura.

Su Vida Persona y Futuro Prometedor Aparte de su faceta como artista, Sam comparte su vida personal con Melisa, una joven argentina que le ha permitido explorar la cultura local. “Mi español aún tiene camino por recorrer, pero estoy aprendiendo”, confiesa, mientras proyecta un emocionante 2026 lleno de nuevos eventos y colaboraciones.

“Va a ser un gran año para mí”, concluye Massano, iluminando el futuro que tiene por delante en la música electrónica.