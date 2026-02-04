UBA revela un déficit fiscal del 1% del PBI

El último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA ofrece un panorama claro sobre la situación fiscal del país, resaltando logros significativos que impactan la estabilidad financiera.

El **informe del IIEP-UBA**, que evalúa la evolución fiscal de Argentina entre 2025 y el inicio de 2026, destaca tanto la situación de la **deuda pública** como el **resultado fiscal** del país. El análisis, creado por **Joaquín Waldman**, brinda una visión actual sobre cómo se ha comportado el **saldo fiscal** y las **reservas monetarias**, elementos que son fundamentales para entender el estado de la economía nacional.

Un Superávit Histórico en el Contexto Actual

El análisis revela que Argentina alcanzó un **déficit fiscal del 1% del PBI**, lo que, aunque negativo, representa el **mejor saldo financiero en los últimos 15 años**. Este desempeño es esencial para comprender por qué la **deuda pública** se ha mantenido estable en el último año.

El comienzo de **2026** se caracteriza por indicadores positivos y el cumplimiento de compromisos financieros, lo que genera un clima de confianza en los mercados.

Pagos de Deuda y Dinámica de Reservas

En un contexto de atención a las finanzas públicas, el **Tesoro Nacional** efectúo un pago de **u$s 4.200 millones** en bonos reestructurados, que representó cerca de la mitad de las obligaciones anuales en moneda extranjera. Este movimiento, crucial para mantener la solvencia, se alinea con las metas financieras del país.

Además, el **Banco Central** comenzó a adquirir **reservas** en enero, acumulando más de **u$s 1.000 millones**, gracias a factores estacionales y a la liquidación de la cosecha de trigo. El objetivo para **2026** es alcanzar **u$s 10.000 millones** en reservas.

Impacto del Contexto Internacional y Mercado Financiero

El informe también informó que las **reservas internacionales netas** crecieron casi **u$s 500 millones** desde finales de diciembre, marcando un cambio positivo tras caídas previas. No obstante, aún están por debajo de la meta establecida para marzo, lo que requiere seguimiento estrecho.

Las compras recientes de reservas han influido en la evolución de los **bonos soberanos** y el **riesgo país**, que ha caído por debajo de los **500 puntos**, cifra más baja en la administración actual. Además, la emisión de deuda en el exterior y otras operaciones financieras son parte de los planes para continuar estabilizando la economía.

En resumen, aunque el panorama presenta desafíos, el informe del IIEP-UBA resalta logros importantes y un esfuerzo coordinado para asegurar la estabilidad fiscal y financiera de Argentina.