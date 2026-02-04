Treinta años, mil recitales: ¡Ninguno se me escapó!

En el corazón de Punta Ballena, el emblemático espacio Medio y Medio se prepara para una celebración musical única. Con un aniversario especial, su fundador, Leandro Quiroga, comparte su pasión por la música, la gastronomía y la naturaleza.

A medida que caía la tarde, Leandro Quiroga, el alma de Medio y Medio, nos mostró el entorno mágico que ha cautivado a músicos y amantes de la gastronomía por más de tres décadas. Aquí, cada rincón cuenta una historia y cada nota resuena con la energía del arte.

Un Espacio Único para Grandes Conciertos

El reconocido parador, situado cerca de Casa Pueblo, ha sido el escenario de memorables presentaciones de artistas de renombre internacional. «Hoy, estamos listos para Ciro y los Persas, un show que prometía ser inolvidable», comenta Quiroga, con la satisfacción de recibir a un ícono de la música argentina en su cumpleaños.

Un Viaje Musical que Comenzó en 1995

Desde su primera presentación en 1995, el lugar ha evolucionado. «Arrancamos modestamente y hoy recibimos a los más grandes», afirma Leandro mientras se sumerge en recuerdos de la temporada de su 30° aniversario, que contará con figuras como Rubén Rada y Los Auténticos Decadentes.

Una Sinfonía de Gastronomía y Naturaleza

La combinación de música en vivo y un excelente menú es la clave del éxito de Medio y Medio. «Mi madre, Graciela, introdujo la cocina en este sueño familiar, y sus platos siguen siendo un pilar fundamental», comenta emocionado. El restaurante ofrece especialidades que han enamorado a artistas y visitantes.

Momentos inolvidables y anhelos por venir

La trayectoria de Medio y Medio también está marcada por sueños que no se concretaron, como el deseo de recibir a leyendas como la Negra Sosa. Sin embargo, Leandro mantiene la esperanza de ver a Andrés Calamaro en el escenario, un deseo que guarda con cariño.

Un Legado Cultural y un Futuro Promisorio

El reciente documental Todos estos años de gente expone no solo la historia de Medio y Medio, sino también la importancia cultural y familiar que envuelve este lugar. Con cada show, Leandro asegura que no solo se celebra música, sino un espíritu comunitario que une a artistas y público en un mismo espacio.

Caminando hacia el Futuro

Leandro expresa su deseo de mejorar las instalaciones, mirando hacia un sistema de techado mecánico que permita disfrutar de los shows sin importar las inclemencias del tiempo. Su dedicación a la experiencia del espectador es evidente: «La esencia de Medio y Medio es vibrar con nuestros invitados», afirma con orgullo.

Con una mirada hacia el futuro y el mismo entusiasmo del primer día, Quiroga sigue siendo un testimonio de cómo el amor por la música y la naturaleza puede crear un legado perdurable. Cada temporada, mantiene la promesa de un espacio donde el arte y la vida se entrelazan en armonía.