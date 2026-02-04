Video: Climas extremos causan inundaciones, cortes de luz y cierres de carreteras en Portugal

Las intensas lluvias y el aumento en los niveles del río Tajo provocan el cierre de vías y alertan a la población. La llegada de una nueva tormenta agrava la situación.

Las aguas del río Tajo han alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a las autoridades locales a clausurar caminos y sendas peatonales en Vila Franca de Xira, Portugal. La combinación de mareas altas, precipitaciones intensas y liberaciones de agua de presas en España han colocado a la región en estado de alerta.

Medidas de Seguridad para los Residentes

Las autoridades de Protección Civil han advertido a los residentes sobre los peligros de estacionar cerca del río, instando a la precaución ante posibles inundaciones.

Impacto del Temporal Kristin

La tormenta Kristin ha dejado a más de 115,000 hogares sin suministro eléctrico desde el martes, tras causar graves daños en la red eléctrica. Además, el parque industrial de Marinha Grande ha sufrido severas pérdidas, con numerosos edificios despojados de techos o paredes, obligando a la suspensión de operaciones.

Tragedia en el País

El paso de la tormenta a través de la Península Ibérica ha resultado trágico, con al menos seis vidas perdidas en Portugal como consecuencia del mal tiempo.

Proxima Tormenta: Leonardo

Las autoridades han emitido alertas sobre la llegada de una nueva tormenta, denominada Leonardo, que se prevé impactará tanto a Portugal como a España en los próximos días, aumentando las preocupaciones sobre posibles inundaciones y más daños en la región.