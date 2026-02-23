MasterChef Celebrity: La Controversial Eliminación de Susana Roccasalvo

La noche del domingo 22 de febrero fue un torbellino de sentimientos en Masterchef Celebrity, un drama culinario que se aproxima a su emocionante desenlace.

Una Noche de Tensiones y Despedidas

En un episodio cargado de emociones, Susana Roccasalvo dijo adiós al programa tras no cumplir con los desafíos de una exigente prueba de cocina coreana. Su eliminación sorprendió a los televidentes y dejó un ambiente nostálgico entre sus compañeros y el jurado, quienes le dedicaron palabras de agradecimiento por su participación en el reality.

Ratings en Ascenso: El Favorito de la Audiencia

La intensidad de la gala pareció captar la atención del público, colocando a Masterchef Celebrity como el programa más visto del día, alcanzando un notable 10,6 puntos de rating. Este éxito se convierte en una marca destacada en comparación con emisiones anteriores.

Un Éxito Compartido

El fenómeno no se detiene en la primera parte. La segunda entrega, titulada Masterchef Celebrity II, también gozó de popularidad, registrando 9,3 puntos. Esta estrategia de separación de bloques ha demostrado ser efectiva para mantener altos los índices de audiencia, algo no tan común en otros ciclos.

Competencia en la Pantalla

En tercera posición quedó Por el Mundo II, el programa de viajes liderado por Marley, que sorprendió al alcanzar 8,8 puntos. Sigue siendo inusual que un bloque secundario del mismo programa logre superar al primer segmento, que se quedó en cuatro lugar con 6,6 puntos.

Otros Canales y Sus Ratings

Cine Shampoo fue la propuesta más destacada de El Trece, obteniendo 3 puntos con la proyección de Al Filo del Mañana, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt.

En Elnueve, la gran final de Turismo Carretera reunió 1,4 puntos, mientras que en América, GPS se quedó con 1,2 puntos. La TV Pública, por su parte, tuvo como su emisión más vista a La Santa Misa con apenas 1 punto, y en Net TV, varias emisiones empataron en 0,4 puntos.

Resultados Generales de la Jornada

El total de la jornada favoreció a Telefe, que se posicionó como el canal más visto con un promedio de 4,7 puntos, superando en un punto a la jornada anterior. El Trece cayó a 2,8 puntos, mientras que Elnueve y América continuaron en la misma línea con 0,8 y 0,6 puntos, respectivamente.