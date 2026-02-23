Invertir en Bienes Raíces: Novedades

El mercado inmobiliario en Argentina se encuentra en una transformación significativa. Bajo un nuevo paradigma de inversión, cada vez más personas pueden acceder a este tradicional refugio de valor.

Un Cambio de Paradigma

La evolución del consumo y la economía está impactando significativamente diversas industrias, y el sector inmobiliario no es la excepción. Con el aumento del acceso al capital, surge la posibilidad de adaptarse a modelos de negocio exitosos en Latinoamérica.

Datos Reveladores del Mercado

El inicio de 2026 presenta datos alentadores. Un informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés indica que, en enero de este año, el precio mediano por metro cuadrado en viviendas aumentó un 2,2% interanual, mientras que en departamentos la variación fue del 5,9% en el mismo período.

Recuperación Gradual de Precios

Durante 2025, el mercado inmobiliario experimentó una fase de estabilización caracterizada por precios bajos. Tras alcanzar un mínimo histórico en abril de 2023, donde el metro cuadrado en CABA se situó en US$2.200, los precios comenzaron a repuntar, alcanzando más de US$2.300 a mediados de 2024.

El Ladrillo como Patrimonio

A lo largo de los años, el ladrillo ha sido considerado un refugio seguro para los ahorros de las generaciones argentinas. Sin embargo, esta inversión tradicional también tenía sus limitaciones, ya que inmoviliza capital y reduce la liquidez del inversor.

La Revolución de los Fondos Inmobiliarios

Surge un nuevo modelo de financiación que podría transformar la dinámica del sector. Se trata de los fondos de inversión inmobiliaria, conocidos internacionalmente como REITs. Estos fondos permiten a los inversores adquirir partes de carteras inmobiliarias, eliminando la necesidad de comprar propiedades completas.

Acceso Ampliado a Inversionistas

El acceso a estas herramientas facilita que incluso aquellos con capital limitado se beneficien de la rentabilidad de grandes desarrollos. A pesar de la falta de una figura legal específica en Argentina, existen equivalentes en fondos de inversión cerrados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La Visión de Expertos

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), enfatiza que este nuevo modelo democratiza el acceso al ladrillo. La meta es que más argentinos puedan participar en el mercado inmobiliario, facilitando la inversión y mejorando la liquidez. “La idea es clara: el real estate debe dejar de ser un privilegio, convirtiéndose en una herramienta accesible para muchos”, señala.

Errores Comunes de Inversores Principiantes

En el camino hacia una inversión exitosa, es vital aprender de los errores comunes. Desde la plataforma “Sumar Inversión”, se advierte que confundir ahorro con inversión y no planificar adecuadamente puede ser perjudicial. El arquitecto Víctor Zabala sostiene que guardar dinero sin un objetivo claro puede resultar en estancamiento, mientras que invertir activa esos recursos en proyectos que generan valor a largo plazo.

La Importancia de la Planificación

La falta de planificación sobre plazos y liquidez es otro error frecuente. Muchos inversores no consideran cuándo podrán acceder a su capital o qué nivel de flexibilidad necesitan. “Es crucial estar informado sobre costos ocultos y riesgos asociados a la inversión”, concluye Zabala.