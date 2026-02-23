Luis Quiroga: «La provincia reparte dinero a festivales como Papá Noel»

En un escenario marcado por tensiones económicas y luchas internas, Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero, expresó su creciente preocupación: “Los intendentes radicales nos sentimos más solos en este contexto”.

Durante un reciente encuentro, Quiroga defendió la relevancia del rally en su localidad, resaltando su impacto tanto deportivo como cultural. “No se trata solo de un evento, sino del prestigio de Mina Clavero”, enfatizó, reconociendo la importancia de la organización institucional detrás de estas actividades.

Transformaciones en el Comportamiento Turístico

El intendente también analizó la reciente temporada de verano, observando un cambio en el patrón turístico. “Antes había una mayor permanencia, ahora experimentamos picos los fines de semana. En las mañanas de lunes a jueves, los espacios turísticos alcanzan entre el 70% y 75% de ocupación”, detalló.

Denuncias sobre la Distribución de Recursos Públicos

En sus declaraciones, Quiroga no escatimó críticas hacia el gobierno provincial, afirmando que “el peronismo endurecerá sus posturas sobre a quiénes brindar apoyo”. En este sentido, denunció una “total inequidad” en el acceso a los recursos públicos, señalando que a Mina Clavero nunca se le ha asignado un solo peso, en contraste con los subsidios millonarios destinados a otros festivales en la provincia.

Con ironía, Quiroga comentó: “No es justo que el gobierno se comporte como Papá Noel repartiendo dinero a los festivales, mientras los municipios con necesidades urgentes quedan desatendidos”.

Hacia el Futuro: La Interna Radical y el 2027

Mirando hacia las elecciones de 2027, el intendente hizo un llamado a los líderes radicales para dejar atrás los individualismos. “Es momento de pensar en un proyecto colectivo”, subrayó.

Cuestionó la actual dirección del partido, manifestando que “nunca he visto un gesto de apertura” por parte de su presidente, Marcos Ferrer. En lugar de seguir el rumbo marcado por algunos, propuso una apertura hacia quienes se han alejado del comité, buscando presentar una oposición sólida tras tres décadas dominadas por el peronismo.