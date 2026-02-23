Trump Promete Tarifas ‘Ofensivas’ mientras Reino Unido y UE Buscan Claridad en Acuerdos Comerciales

Donald Trump ha reavivado el debate sobre las tarifas comerciales, prometiendo usarlas de una manera "mucho más poderosa y molesta", en medio de la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales firmados con el Reino Unido y la Unión Europea.

La reciente decisión de la Corte Suprema de EE. UU. permitió a Trump recalibrar sus medidas tarifarias de “día de liberación”, generando preocupación y confusión entre los líderes comerciales globales.

Aumento de Tarifas: Un Nuevo Capítulo en la Guerra Comercial

Tras un fallo judicial que restringe el uso de tarifas, Trump dejó claro que podría aplicar un nuevo aumento del 15% en tarifas globales a partir del martes. Esta medida, anunciada el sábado, ha dejado a muchos países, incluido el Reino Unido, en un estado de alarma.

Reacciones en el Reino Unido y la UE

El portavoz de Keir Starmer afirmó que, aunque se espera que el nuevo aumento no afecte el acuerdo comercial ya establecido con los Estados Unidos, existe incertidumbre sobre cómo se ejecutarán estas tarifas. Muchos en el Reino Unido se preguntan si la tarifa se aplicará al 10% o al nuevo 15%. La Cámara de Comercio Británica ha instado al gobierno a obtener clarificaciones urgentes sobre la situación.

Confusión y Temores de una Guerra Comercial

La amenaza de nuevas tarifas ha generado especulaciones sobre posibles represalias. Sin embargo, se enfatiza que ambos lados buscan evitar un conflicto comercial abierto. Los líderes empresariales están preocupados por el impacto que estas medidas pueden tener en las relaciones comerciales transatlánticas.

Declaraciones de Trump en las Redes Sociales

En un reciente comunicado en su plataforma, Trump criticó la decisión de la Corte Suprema y destacó la capacidad de su administración para aplicar tarifas de manera más severa. Afirmó que la corte había favorecido a «las personas equivocadas».

Lo Que Está en Juego

Jamieson Greer, principal negociador comercial de EE. UU., aseguró que los acuerdos previos seguirán vigentes, pero la falta de claridad sobre las nuevas tarifas ha dejado a las empresas en Europa en un limbo. Líderes como Andy Haldane de la Cámara de Comercio Británica advirtieron sobre el riesgo de que el Reino Unido se convierta en uno de los más perjudicados por estas medidas.

Demandando Claridad desde la UE

La UE ha hecho una llamada urgente para una mayor claridad respecto a las reglas de tarifas comerciales, y el comisionado de comercio criticó la falta de comunicación sobre la situación actual. La incertidumbre sigue afectando las decisiones empresariales y políticas en ambos lados del Atlántico.

Impacto en el Mercado y la Economía Global

El valor del dólar estadounidense cayó un 0.4% el lunes, reflejando la preocupación del mercado ante esta incertidumbre. Las agencias aduaneras han dejado de recopilar tarifas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, lo que podría resultar en reembolsos significativos para importadores en el futuro.

Los analistas predicen que las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para la economía global y las relaciones futuras entre Estados Unidos y sus socios comerciales.