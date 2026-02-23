Madre del neurólogo de Felipe Pettinato: ‘Tenía una obsesión con mi hijo’

Comienza el Juicio a Felipe Pettinato por la Muerte de su Neurólogo

Hoy inicia un proceso judicial que promete ser un hito mediático, donde Felipe Pettinato enfrenta acusaciones por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido en un trágico incendio en su departamento.

Detalles del Juicio: Un Proceso a Distancia El Tribunal Oral N°14 ha dado inicio al juicio mediante videoconferencia, permitiendo que las audiencias se lleven a cabo con seis sesiones programadas. Pettinato se enfrenta a la acusación de estrago doloso seguido de muerte, con penas que van de 8 a 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El Trágico Incidente y el Contexto La muerte de Melchor Rodrigo, un reconocido neurólogo, ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato. La autopsia reveló que su cuerpo sufrió quemaduras en un 90%, mientras que el acusado salió ileso del lugar. Las llamas se originaron, según investigaciones, en una pila de ropa junto al sillón en que Rodrigo residía.

Acusaciones y Contexto del Caso El fiscal Martín Mainardi ha afirmado que Pettinato pudo haber iniciado el incendio por motivos aún desconocidos. Sus antecedentes legales también juegan un papel importante, ya que fue condenado previamente por abuso sexual de una menor en 2024.

La Dinámica de la Noche del Incendio Una vecina del edificio manifestó haber escuchado gritos e intentos de ayuda por parte de Pettinato, quien aparentemente estaba en estado de shock tras el incidente. Las evidencias indican que intentó solicitar ayuda, pero la efectividad de sus acciones es cuestionada.

Declaración de la Madre de la Víctima Delia Muzio, madre del neurólogo fallecido, ha encabezado la querella y se ha manifestado contundentemente sobre el rol de Pettinato, acusándolo de no haber hecho lo suficiente para salvar a su hijo, incluso al asegurar que el streamer tenía una «obsesión» con Rodrigo.

El Testimonio de los Primeros Respondedores Varios testigos, incluyendo policías y bomberos, han dado fe de la situación caótica en el momento del incendio. Algunos han declarado que Pettinato no presentó heridas y estaba más preocupado por comunicarse con sus familiares que por el bienestar de Rodrigo.