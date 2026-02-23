Los Cuatro Grandes: Ranking Actualizado

Transformación Bancaria: Santander Cierra Sucursales y Apuesta por la Inteligencia Artificial

El Banco Santander ha decidido cerrar el 25% de sus sucursales en Argentina mientras prepara una significativa inversión en tecnología para 2026, marcando un nuevo rumbo en el sector financiero del país.

Ajuste en la Red de Sucursales

El Banco Santander ha liderado el camino en la reducción de sucursales, disminuyendo su red de 395 a 297, lo que representa un recorte del 25% en un lapso de tres años. Este movimiento responde a la creciente digitalización y la necesidad de optimizar costes.

En 2026, se reportó el cierre de más de 40 sucursales en todo el país, un cambio que ha levantado preocupaciones sobre sus efectos en el mercado laboral y la comunidad. Sin embargo, la entidad comunicó oficialmente solo 9 cierres, en cumplimiento con los procedimientos establecidos.

Un 90% de sus transacciones se realizan ahora a través de plataformas digitales, reflejando un cambio notable en la interacción con los clientes.

El CEO de Santander, Alejandro Butti, enfatizó que «la cercanía se logra mediante una combinación de tecnología y atención personalizada», y anunció una inversión de u$s230 millones en digitalización, enfocándose en inteligencia artificial y mejoras en sus plataformas online.

Reacciones de los Otros Bancos

Banco Macro, aunque ha cerrado algunas sucursales, ha mantenido un ajuste limitado, pasando de 515 a 469. Su plantilla también se redujo de 9,109 a 8,811 empleados, pero conserve un ratio de eficiencia notablemente bajo del 39,1%.

En contraste, el Grupo Financiero Galicia ha incrementado su red de sucursales de 429 a 453 tras la adquisición de HSBC, sumando 600,000 nuevos clientes y 1,000 empleados, logrando un ratio de eficiencia del 65,5%, el más alto del sector.

BBVA Argentina también marcó una reducción modesta, disminuyendo sus sucursales de 239 a 234, y aumentando su personal de 6,278 a 6,631, con un ratio de eficiencia del 57,6%, situándose en un punto intermedio entre sus competidores.