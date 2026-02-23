Patricia Bullrich asume error en reforma laboral: ‘Nos hacemos cargo’

La tan esperada reforma laboral de Javier Milei está a solo un paso de convertirse en ley. Sin embargo, el camino hasta aquí ha estado marcado por controversias y desacuerdos dentro de su propio equipo.

Desencuentros en el Proyecto de Ley

La reforma ha generado tensiones significativas en las filas libertarias, principalmente tras la inclusión de un artículo que proponía cambios en las licencias por enfermedad y una drástica reducción salarial. Tras diversas discusiones, este controvertido artículo fue finalmente eliminado, aunque su inclusión original sigue sin explicarse del todo.

La Explicación de Patricia Bullrich

Este lunes, la senadora Patricia Bullrich, una de las principales apoyadoras del proyecto, buscó brindar claridad sobre el asunto. Durante una entrevista en A24, aseguró que el artículo en cuestión había estado presente desde el 28 de enero y que todos los senadores involucrados estaban al tanto de su contenido.

Intenciones Confundidas

Bullrich intentó contextualizar la inclusión del artículo, explicando que su propósito era combatir un fenómeno dañino relacionado con los certificados médicos falsos y el ausentismo laboral. Sin embargo, reconoció que se malinterpretó y que muchos vieron en él un intento de recorte salarial.

Un Proyecto en Evolución

Patricia Bullrich asumió la responsabilidad por la confusión dentro de su equipo legislativo, indicando que había habido una falta de comunicación con el equipo de Legal y Técnica que redactó la propuesta. «Es posible que se haya seguido adelante con algo que no debía incluirse», admitió.

Aspectos Eliminados de la Reforma

Otro punto que generó debate fue la posibilidad de que los salarios se acreditaran a través de billeteras virtuales. Bullrich explicó que, aunque este artículo había sido parte del proyecto original, su eliminación se fundamentó en la gran diversificación de billeteras y criptomonedas disponibles, así como en la necesidad de garantizar la solvencia en los pagos de salarios.

La Situación de FATE y Reflexiones de Bullrich

Finalmente, la senadora comentó sobre el cierre de FATE, la fábrica de neumáticos, atribuida a la difícil situación del mercado y la competencia extranjera. Bullrich expresó su incredulidad ante la noticia, recordando que el cierre de la empresa no es nuevo y criticó la relación entre el sindicato y la dirección de la compañía.