Felipe Pettinato enfrenta juicio por la muerte de su neurólogo: posible condena de hasta 20 años

Felipe Pettinato, hijo del famoso Roberto Pettinato, enfrenta un juicio por un devastador incidente que resultó en la muerte de su amigo y neurólogo, Melchor Rodrigo. La sala virtual del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 será el escenario de este conmovedor caso, que promete captar la atención del público.

Este jueves marca el inicio del juicio contra Felipe Pettinato, quien es acusado de provocar el trágico fallecimiento de Melchor Rodrigo, su amigo y neurólogo, tras un incendio en su departamento en Palermo. La imputación de “estrago doloso seguido de muerte” podría llevarlo a enfrentar una pena de entre 8 a 20 años de prisión.

Detalles del Proceso Judicial

El juicio se desarrollará de manera virtual a partir de hoy, con una duración estimada hasta el 30 de marzo. Estará a cargo de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. Felipe, quien llega a esta etapa con una condena previa por abuso sexual, se encuentra en libertad a la espera del juicio.

El Trágico Incidente

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo asistió al departamento de Felipe para brindar asistencia y, según se informa, el día culminó en una tragedia cuando un incendio se desató mientras ambos se encontraban allí. En el momento crítico, el neurólogo se encontraba dormido y no pudo escapar de las llamas.

Cuando los bomberos llegaron, encontraron el cuerpo de Rodrigo en el living, presentando gravísimas quemaduras. La autopsia reveló que había sufrido lesiones críticas en el 90% de su cuerpo. El joven Pettinato ha sido imputado por supuestamente haber iniciado el incendio con pleno conocimiento del peligro que conllevaba.

La Relación Entre Felipe y Melchor

Las horas previas al incendio son cruciales en esta investigación. Se ha mencionado que Rodrigo planeaba mudarse fuera del país, lo que podría haber impactado su relación profesional con Pettinato. El resultado de esta causa seguramente dependerá de la evidencia presentada sobre dicha relación.

Un Legado Familiar y Controversias Judiciales

Felipe es parte de una famosa familia, siendo hermano de Homero, Tamara, Esmeralda y Lorenzo, hijos de Roberto Pettinato. En los últimos años, ha estado lidiando con problemas de adicción, lo que llevó a su internación tras el trágico evento. A pesar de su situación legal, nunca ha sido detenido ni se le ha impuesto prisión domiciliaria.

La Anterior Condena por Abuso Sexual

Este no es el primer revés judicial para Felipe. En febrero de 2025, un tribunal confirmó su condena a 9 meses de prisión en suspenso por un caso de abuso sexual que data de 2018. Este contexto añade una capa de complejidad a su situación actual frente a la ley.

La comunidad y los medios están a la espera del desarrollo de este juicio que podría tener un impacto significativo en la vida de Felipe Pettinato y su familia.