Rosato: ‘En marzo se acentuará la pérdida de empresas’

La situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina se torna crítica. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), alerta sobre la inminente pérdida de empresas si no se implementan medidas efectivas.

Un Futuro Complicado para las PYMES

Daniel Rosato advierte que “a partir de marzo, la pérdida de empresas se agudizará” debido a la falta de estrategias concretas que permitan a la industria volver a producir y competir adecuadamente.

La Reforma Laboral y su Impacto

Según Rosato, “la reforma laboral es crucial” para el sector, ya que brinda la seguridad jurídica que tanto necesitan. Sin embargo, enfatiza que este cambio por sí solo no generará nuevos puestos de trabajo.

“El verdadero desafío radica en cómo podemos competir internacionalmente”, añadió, señalando que el estancamiento en los salarios y los altos costos operativos están llevando al sector a una recesión profunda. “Los trabajadores carecen de poder adquisitivo, lo que ralentiza aún más nuestra capacidad de producción”, expresó.

Competencia Desleal en el Mercado

Rosato denuncia la entrada de productos importados de manera desleal, que eluden controles de calidad impuestos a la industria nacional. “Mientras nosotros cumplimos con estándares exigentes, otros ingresan al mercado sin restricciones”, criticó.

La Alarmante Realidad de las Empresas

El presidente de IPA afirma que empresas de todos los tamaños están cerrando a diario. “Esto no es un problema que se pueda ignorar. La falta de soluciones efectivas está llevando a muchas pymes a una situación insostenible”, reflexionó.

Rosato también enfatizó que las afirmaciones de que “la industria no es competitiva” no son acertadas. “El verdadero problema es la falta de herramientas estatales que permitan a las pymes prosperar”, afirmó, señalando la urgente necesidad de reducir la presión fiscal y los costos de energía.

Demandas y Expectativas del Sector Industrial

“Se necesita un compromiso real con la industria. No basta con declaraciones. Lo que preocupa es el resentimiento hacia el sector productivo”, concluyó Rosato. En un contexto donde el estado actual es calificado como “gravísimo”, el llamado a la acción es más urgente que nunca.