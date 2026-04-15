Matías Hallú: “La industria cervecera pierde su impulso de crecimiento”

La industria cervecera en Argentina enfrenta un cambio importante ante la disminución del consumo y el aumento de costos. Expertos aseguran que el sector se aleja del crecimiento voraz para adaptarse a la eficiencia.

La industria cervecera argentina está en medio de una transformación radical. La caída en el consumo y el incremento en los costos operativos obligan a repensar las estrategias comerciales. Según Matías Hallú, ingeniero químico, «el sector ha dejado de ser un negocio en crecimiento para convertirse en uno de eficiencia».

En un pasado reciente, especialmente durante el auge de la cerveza artesanal, la meta era multiplicar la producción para satisfacer una demanda en crecimiento. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente: «hoy el gran desafío es mantener los costos con un volumen de producción menor», señala Hallú.

Prioridad en la Eficiencia Operativa

En este nuevo contexto, las cervecerías, particularmente las artesanales, están enfocándose en optimizar sus procesos sin sacrificar calidad. «El énfasis está en la reducción de costos operativos», subraya Hallú.

Esto implica una revisión de los consumos energéticos, mejoras en los sistemas de enfriamiento y la minimización de pérdidas de insumos como agua, gas y electricidad. Hallú destaca que, a diferencia de las grandes cerveceras que logran altos niveles de eficiencia, las pequeñas aún tienen mucho por mejorar.

“Observamos plantas que utilizan 3 litros de agua por cada litro de cerveza producido”, advirtió, resaltando las implicancias económicas y ambientales de tales ineficiencias.

Además, el cambio alcanza a la gama de productos disponibles. En lugar de ofrecer una amplia variedad, las cervecerías están concentrándose en sus etiquetas más populares: «el enfoque está en las cervezas que tienen mayor venta y en asegurar la rotación de estas», detalla.

Transformación en los Hábitos de Consumo

La situación económica también ha alterado los hábitos de los consumidores. Hallú revela que el consumo de cerveza ha disminuido considerablemente: «en los últimos dos años, se ha reducido en un 35%».

No solo se trata de menor cantidad, sino que los consumidores ahora prefieren adquirir cerveza para disfrutar en casa, en lugar de ir a bares: «la gente está eligiendo comprar una lata y consumirla en casa», asegura.

Este cambio está teniendo un impacto directo en el sector gastronómico: «se están cerrando bares», menciona Hallú, quien advierte que muchos productores están reorientando su producción hacia formatos en lata o botella para adaptarse.

A pesar de este panorama complicado, Hallú ofrece una perspectiva moderadamente optimista: «creo que la cerveza está en un proceso de ajustes, no en crisis», concluye. «El objetivo es sobrevivir hasta que el consumo repunte de nuevo».