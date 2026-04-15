Lanzan la primera tableta de chocolate elaborada con cacao cultivado en laboratorio

La revolución en la industria alimentaria avanza a pasos agigantados. En un hito sin precedentes, científicos han desarrollado tabletas de chocolate utilizando manteca de cacao cultivada en laboratorio, manteniendo el mismo sabor y textura que el chocolate tradicional.

Este innovador avance fue presentado por Celleste Bio, una startup israelí respaldada por Mondelēz, el conglomerado conocido por marcas icónicas como Cadbury y Oreo. Michal Beressi Golomb, directora ejecutiva de Celleste, anunció con entusiasmo que su producto “es chocolate de verdad”.

Cacao del Futuro: Una Alternativa Sostenible y Sabrosa

La manteca de cacao es esencial en la fabricación de chocolate, responsable de su distintivo sabor y textura. Celleste asegura que su versión cultivada en laboratorio es bioidéntica al cacao natural, proporcionando el mismo placer sensorial sin complicar las recetas ni alterar el proceso de producción convencional.

El Proceso de Cultivo

Celleste utiliza pequeñas muestras de células de granos de cacao, que cultivan en grandes bioreactores. Estas células son alimentadas con azúcares, vitaminas y minerales, replicando los compuestos del cacao original. Este método permite obtener un producto de calidad a un ritmo eficiente.

Producción e Innovación: Un Futuro Prolífico

La primera producción de tabletas de chocolate se realizó en la histórica fábrica de Cadbury en Birmingham, Inglaterra. Actualmente, el desafío de Celleste es obtener la aprobación regulatoria para su producto. Aspiran a lanzarse al mercado estadounidense e israelí para 2027, aunque la entrada a Europa podría tardar más.

Un Objetivo Ambicioso: Escalando la Producción

Fundada en 2022, la compañía ha recaudado US$ 5,6 millones y tiene como objetivo alcanzar 50,000 toneladas de manteca de cacao anuales para 2035. Este modelo no busca reemplazar la agricultura tradicional, sino complementarla, optimizando recursos y evitando la deforestación.

La Volatilidad del Mercado del Cacao

El costo del cacao ha experimentado grandes fluctuaciones en los últimos años, lo que ha llevado a empresas como Mondelēz a buscar alternativas. Además de la manteca de cacao cultivada, están explorando ingredientes como semillas de uva y proteína de girasol para mantener la producción y satisfacer la demanda del mercado.

Nuevas Alternativas en la Industria Alimentaria

Entre las innovaciones también se encuentran productos como choviva, una mezcla de semillas de girasol, azúcar y leche en polvo, que se presenta como un sustituto viable en la elaboración de chocolate. Estas exploraciones demuestran la adaptabilidad y creatividad de la industria frente a desafíos crecientes.