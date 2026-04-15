Se Inician Diálogos sobre Segunda Ronda de Negociaciones de Irán en Pakistán, Según la Casa Blanca

El gobierno estadounidense expresó optimismo ante la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán mientras se planifican nuevas conversaciones en Pakistán.

Según declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, las conversaciones están en marcha y es probable que se lleven a cabo en Islamabad. La reciente retórica del presidente Donald Trump sobre el fin del conflicto en Irán ha elevado las expectativas.

Un Nueva Oportunidad para la Paz

«Estamos teniendo esas discusiones» y «nos sentimos bien respecto a las perspectivas de un acuerdo», afirmó Leavitt ante la prensa. Estas declaraciones se producen después de que Trump insinuara que el conflicto podría estar llegando a su fin. «Veo que la guerra está muy cerca de terminar», dijo en una entrevista con Fox Business News.

Expectativas de Acuerdo en el Corto Plazo

Trump también comentó al New York Post que una segunda ronda de negociaciones podría ocurrir «en los próximos dos días». El secretario general de la ONU, António Guterres, coincidió en que es «altamente probable» que se reanuden las negociaciones, tras su encuentro con el viceprimer ministro pakistaní, Ishaq Dar.

El ministro de Finanzas de Pakistán, Muhammad Aurangzeb, reafirmó que su país no se rinde en sus esfuerzos por ayudar a EE.UU. e Irán a poner fin a las hostilidades.

Colaboración entre EE.UU. e Israel

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel y EE.UU. están alineados en su objetivo de contener a Irán. En un discurso televisado, subrayó: «Nuestros amigos estadounidenses nos mantienen constantemente actualizados sobre sus contactos con Irán. Los objetivos de EE.UU. y los nuestros son idénticos».

La Situación en el Estrecho de Ormuz

Las palabras de Trump coinciden con un cese al fuego que está en una situación precaria y que expira el 22 de abril, mientras EE.UU. mantiene su bloqueo sobre los puertos iraníes y Teherán lanza nuevas amenazas. Las negociaciones se centran en tres puntos clave que obstaculizaron los diálogos anteriores: el programa nuclear de Irán, el control sobre el Estrecho de Ormuz y la compensación por daños durante la guerra.

A pesar de la inestabilidad de la tregua, los precios del petróleo cayeron el miércoles, y las acciones en EE.UU. subieron con la esperanza de un fin al conflicto. La guerra estalló el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que llevó a Teherán a lanzar ataques con misiles y drones en la región, además de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, generando conmoción en los mercados globales.