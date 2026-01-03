Maturano da inicio a las internas 2026 en la CGT

Omar Maturano, secretario general del gremio de conductores de trenes, propone un paro de 48 horas en respuesta a la reforma laboral en debate.

Omar Maturano, líder del sindicato La Fraternidad, ha expresado la urgente necesidad de promover un paro nacional de 48 horas ante el avance de la reforma laboral en el Congreso. En una reciente entrevista con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, Maturano advirtió que este proyecto representa una flexibilización laboral y amenaza derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la protesta y la huelga.

La Voz de los Conductores de Trenes

La Fraternidad agrupa a los conductores de trenes y, bajo la dirección de Maturano, ha hecho un llamado a la movilización. Reelecto con mandato hasta este año, Maturano también preside la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, donde coordina esfuerzos con otros gremios para hacer frente a la crisis económica y los recortes en el transporte público. “Si hay convocatorias para discutir la reforma, debemos organizar una gran movilización el 10 de febrero, y al día siguiente, sin importar el resultado, llevar a cabo un paro nacional de 48 horas”, afirmó.

La Postura de la CGT

El sindicalista planteó diferencias claras con la CGT y subrayó que “deberían convocar a un plenario de secretarios generales antes de que se discuta esta reforma. Es fundamental escuchar todas las voces y decidir juntos el camino a seguir.”

Un Gremio en Crisis

Maturano también abordó la situación actual de su gremio, resaltando que desde el retorno a la democracia en 1983, los gobiernos han fallado en cumplir promesas de inversión en la industria ferroviaria. Según él, la falta de cumplimiento ha erosionado la confianza no solo en el peronismo, sino también en otras fuerzas políticas como el PRO, el radicalismo y el socialismo. “Los gobernadores están más preocupados por los pagos a sus empleados que por la llegada del tren a distintas provincias”, concluyó.