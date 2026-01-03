Jubilados víctimas de estafa por falso plan de jubilación cripto

Estafa Millonaria en Australia: Jubilados Perderán sus Ahorros en Criptomonedas

Un alarmante esquema fraudulento deslumbra a cientos de australianos, quienes creían haber encontrado la oportunidad de inversión perfecta en criptomonedas, pero ahora enfrentan pérdidas devastadoras.

Un Plan de Jubilación Atractivo que Resulta Ser un Fraude

La empresa NGS Crypto y sus asociados atrajeron a pequeños inversores a un supuesto plan de minería de blockchain, prometiendo un atractivo rendimiento garantizado del 16% anual. Sin embargo, las autoridades han desmantelado este engaño que afectó a más de 450 personas que invirtieron alrededor de 40,2 millones de dólares australianos.

Una Investigación que Reveló Irregularidades

Focalizados en los Self-Managed Super Funds (SMSF), muy utilizados en Australia como fondos privados de pensiones, los estafadores lograron atraer a numerosos ahorristas. Sin embargo, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) determinó que las operaciones del esquema eran irregulares y no estaban autorizadas.

Liquidación y Recuperación de Fondos: Un Proceso Complicado

En diciembre de 2025, el tribunal ordenó la liquidación inmediata de NGS Crypto, calificando sus prácticas de «defectuosas». De los 40,2 millones invertidos, solo se lograron recuperar 4,6 millones en activos digitales, y los liquidadores enfrentan serios retos para identificar y recuperar los fondos perdidos.

Desafíos en el Rastreo de Activos Digitales

A pesar de las órdenes judiciales, los especialistas advierten que rastrear el dinero perdido será complicado debido a la naturaleza descentralizada de las transacciones con criptomonedas y la falta de registros claros. Los liquidadores han reconocido las dificultades que enfrentan y el impacto emocional que este esquema fraudulento ha causado a los inversores.

Un Contexto Global de Riesgo en Inversiones Cripto

Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los pequeños inversores en un entorno donde las criptomonedas ganan terreno en los sistemas de pensiones. A pesar de que en Australia se ha debatido sobre la inclusión de activos digitales en estos fondos, la estafa de NGS Crypto evidencia la vulnerabilidad de los ahorristas ante promesas de ganancias rápidas.

Medidas Futuras y Advertencias de las Autoridades

Las autoridades australianas han señalado que intensificarán los controles sobre las empresas de productos financieros asociados con criptomonedas, especialmente aquellas que se dirigen a fondos de retiro. La ASIC enfatiza que cualquier plan de inversión debe estar debidamente registrado y autorizado, instando al público a validar la legitimidad de estas compañías antes de comprometer sus ahorros.