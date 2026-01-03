Pronóstico del Tiempo: ¿Qué esperar este sábado en Comodoro y Rada Tilly?

Este sábado 3 de enero, las condiciones meteorológicas prometen ser favorables en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar al aire libre.

Detalles del Pronóstico para Hoy

En la madrugada, se anticipa una temperatura de aproximadamente 13°C, con cielo mayormente nublado. La ausencia de lluvias y viento crean un entorno tranquilo.

A medida que avance la mañana, se espera un ascenso en la temperatura, alcanzando hasta 20°C. Aunque el cielo seguirá un poco nublado, la estabilidad del clima predominará.

En la tarde, la máxima llegará a los 24°C, ofreciendo una jornada templada. Una suave brisa del sur acompañará las agradables condiciones del día.

Hacia la noche, se prevé un descenso a 18°C. El cielo se despejará en su mayoría, con algunas nubes dispersas y la llegada de aire fresco del mar, que generará una sensación térmica placentera.

Pronóstico Extendido: Domingo 4 de enero

Para el próximo día, se espera que las temperaturas en Comodoro y Rada Tilly oscilen entre 16°C y 30°C. El cielo lucirá casi despejado, aunque se anticipa la llegada de un viento del noreste, con ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 km/h.

Clima en Otras Localidades de Chubut

En Esquel, las temperaturas variarían entre 15°C y 31°C, con cielos despejados y sin probabilidades de lluvia. Un día caluroso en la cordillera que invitará a disfrutar al aire libre.

La localidad de Trelew disfrutará de un ambiente templado, comenzando el día con 10°C y alcanzando 20°C por la tarde, con algunas nubes pero sin condiciones adversas.

Por su parte, Puerto Madryn registrará temperaturas entre 10°C y 20°C. Aunque el cielo estará mayormente cubierto, se espera un clima estable sin lluvias, ideal para actividades al borde del mar.