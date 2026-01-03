Se recupera segundo cuerpo en la costa de Withernsea; continúa la búsqueda de la tercera persona

Asciende la preocupación tras el hallazgo de un segundo cuerpo en la costa de Withernsea, Yorkshire del Este, mientras las autoridades buscan a una tercera persona desaparecida en el mar.

Un intenso operativo de búsqueda se reanudó después de que se recuperara un segundo cuerpo el viernes por la noche. Previamente, un hombre de 67 años había sido hallado inconsciente en el agua, aunque su muerte fue confirmada más tarde.

Operativo de Emergencia Activo

Los servicios de emergencia fueron alertados poco después de las 15:00 horas. Si bien la búsqueda se detuvo a las 00:30 del sábado, el Servicio de Guardacostas de Su Majestad, junto con la ambulancia de Yorkshire y los bomberos de Humberside, permanecieron en la zona para reiniciar las labores al amanecer.

El Servicio de Guardacostas emitió un comunicado, indicando: «Los esfuerzos para encontrar a la tercera persona continuarán al amanecer, con equipos de rescate y agencias asociadas en el lugar».

Detalles de los Incidentes

Las autoridades afirmaron que las circunstancias de ambos fallecimientos no son consideradas sospechosas. También solicitaron a la población que evite la zona para permitir que los servicios de emergencia puedan trabajar de manera efectiva y segura.

Condiciones Meteorológicas Desfavorables

Los operativos se llevaron a cabo en un ambiente peligroso, con condiciones climáticas severas y oleajes que alcanzaron casi los tres metros de altura. Darrin Stevens, un fotógrafo residente a solo 250 metros de la costa, describió el clima como «frío y gélido».

Stevens agregó: «El mar estaba muy peligroso, el agua es extremadamente fría y, si alguien se encuentra en ella, no dispone de mucho tiempo».

Advertencias de Seguridad Acuática

La Institución Nacional de Salvamento en el Mar (RNLI) ha lanzado advertencias sobre el riesgo que representa el «shock por agua fría», especialmente con temperaturas marítimas que rondan entre 6°C y 10°C en esta temporada. Gareth Morrison, responsable de seguridad acuática de la RNLI, instó a quienes participan en actividades acuáticas a ser conscientes de los peligros y a evaluar sus propios límites.

Tragedias Similares

En un incidente separado, un hombre de 51 años falleció en Brighton el Día de Año Nuevo. La policía de Sussex fue llamada para asistir a un nadador que fue encontrado en el agua cerca de Brighton Palace Pier. Este tipo de sucesos subraya la importancia de tener precauciones al entrar al agua durante esta época del año.