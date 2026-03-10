Maxi López busca un encuentro con Mauro Icardi: ‘Nos debemos una charla’

En una reciente aparición en televisión, Maxi López confesó su deseo de dialogar con Mauro Icardi, el hombre que cambió su vida personal. Entre risas y tensiones, el exfutbolista abrió la puerta a un encuentro inesperado.

Maxi López ha vuelto a ser el centro de atención tras su regreso a Argentina. El exfutbolista, conocido por su participación en MasterChef Celebrity, reveló que le gustaría tener una conversación con Mauro Icardi, quien tiene una complicada historia con él debido a su relación con Wanda Nara, su exesposa.

Un Regreso Lleno de Expectativas

Después de varios años en Europa, Maxi regresó al país con la intención de reconectar con sus raíces y su familia. Sin embargo, el foco de la charla no tardó en dirigirse hacia Icardi, el delantero del Galatasaray que se convirtió en una figura controversial en su vida.

Tensión en el Aire

En el programa Cortá por Lozano, la conductora no dudó en preguntar: “¿Alguna vez quisiste golpear a Mauro?” Maxi, con una sonrisa, acortó distancias al decir: “Sí, tenemos que charlar”. La conversación se tornó divertida cuando Icardi fue apodado «Voldemort», el «malo» de la historia, lo que generó carcajadas en el estudio.

Momentos Compartidos y Enfrentamientos

Durante la charla, Maxi también recordó los encuentros casuales que tuvieron.

“Sí, varias veces nos cruzamos al entregar a los niños”, aseguró. Mientras tanto, una panelista rememoró un cruce en el campo de juego, donde Maxi pareció evitar un saludo, gesto que solo confirmó con un asentimiento.

Una Charla que Podría Suceder

La dinámica se tornó más ligera cuando Grego Rossello bromeó sobre dónde podría llevarse a cabo dicha conversación. Maxi, en el mismo tono, sugirió que podría ser en una celebración. “Podemos hacerla en Párense de Manos”, añadió, abriendo la puerta a un eventual encuentro.

Enfocándose en la Familia

En su regreso al país, López también compartió detalles sobre su familia. Después de pasar tiempo en Suiza con su pareja Daniela Christiansson y sus hijos, el exfutbolista destacó la importancia de que su familia se sienta bien. “Están ajustando la casa para nosotros. Hay que hacer las cosas bien”, afirmó, refiriéndose a su hijo menor, Lando, y su salud.

Privacidad Familiar y Futuro en el Fútbol

Al ser preguntado sobre sus hijos con Wanda, Maxi fue claro: “No quiero hablar de ellos, son muy pequeños para estas cuestiones”. En respuesta a rumores sobre Wanda y su vida, él prefirió mantener su distancia, mencionando que se había mantenido alejado de los chismes.

Opiniones sobre el Fútbol

Con respecto a la posible llegada de Icardi a River Plate, Maxi, un reconocido hincha del club, prefirió enfocarse en el rendimiento. “Mientras haga goles en River, que venga quien quiera”, expresó con determinación, dejando de lado las rencillas personales.