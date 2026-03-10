Gobernador de Alabama salva a condenado a muerte de ejecución por gas nitrógeno

La Gobernadora de Alabama Conmutó la Condena a Muerte de un Anciano Inocente

La intervención de Kay Ivey, gobernadora de Alabama, ha dado un giro inesperado en el caso de un hombre condenado a muerte, quien será liberado de la pena capital a pesar de no haber sido el autor material del homicidio.

Un Acto de Clemencia

Esta semana, la gobernadora Ivey tomó la decisión histórica de conmutar la sentencia de Charles “Sonny” Burton, un reo de 75 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta es la segunda vez que Ivey ejerce su poder de clemencia desde que asumió el cargo en 2017.

Un Caso Controvertido

Burton había sido condenado a muerte por el asesinato de Doug Battle durante un intento de robo a una tienda en 1991. Sin embargo, el verdadero autor del disparo, Derrick DeBruce, había intervenido después de que Burton abandonara el lugar. DeBruce también había recibido una condena de muerte, que posteriormente fue conmutada a prisión perpetua.

Una Reflexión sobre la Justicia

En una declaración, Ivey expresó sus dudas sobre la justicia de aplicar la pena de muerte a Burton, dado que la persona responsable del crimen fue tratada con mayor leniencia. “Es esencial que cualquier acción del gobierno en este sentido sea justa y proporcionada”, comentó la gobernadora.

Protestas y Apoyo Público

El caso de Burton ha resonado a nivel nacional, generando un movimiento de apoyo. Activistas y defensores de los derechos humanos han criticado su ejecución, mientras que la hija de la víctima, Tori Battle, hizo un llamado público a la gobernadora para revocar la condena a Burton. En un artículo de opinión, Battle argumentó que “el amor por mi padre no conlleva exigir otra muerte, especialmente una que carece de sentido”.

La Historia de la Pena de Muerte en Alabama

Desde que se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, Alabama ha realizado 83 ejecuciones, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Esta decisión reciente de la gobernadora Ivey abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la justicia y la clemencia en el sistema penal del estado.