Tragedia en Salta: Gendarme chaqueño falleció, investigan posible hantavirus

La inesperada muerte de un joven gendarme en San Ramón de la Nueva Orán ha generado conmoción y angustia en la comunidad y entre sus compañeros de la fuerza.

El gendarme Mauro Ponte, de tan solo 26 años, pertenecía al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional. Según las primeras informaciones, su fallecimiento se produjo tras el agravamiento de un cuadro infeccioso severo, del que se sospecha podría estar relacionado con un hantavirus, aunque dicha teoría aún está pendiente de confirmación.

Un cuadro clínico que se complicó rápidamente

De acuerdo con los reportes de medios locales, Mauro comenzó a experimentar síntomas severos mientras cumplía con sus funciones. A medida que avanzaban las horas, su salud se deterioró drásticamente, lo que llevó a su urgencia hospitalaria. Pese a los esfuerzos de los profesionales, su condición se volvió crítica, resultando en su fallecimiento.

Cuestionamientos sobre la atención médica

La noticia ha dejado a su familia y amigos sumidos en el dolor y ha despertado una serie de interrogantes sobre el tratamiento que recibió durante su enfermedad. En redes sociales, comenzaron a circular reclamos que señalan posibles demoras en la atención médica, así como cuestionamientos sobre la rapidez de su derivación a un centro de salud de mayor complejidad.

Testigos han sugerido que podría haber habido un abandono de persona, lo que ha motivado la exigencia de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Temor por contagios entre compañeros

A medida que avanza la situación, la preocupación aumenta después de que se informó que otros dos gendarmes estarían internados con síntomas compatibles con la misma enfermedad, lo que ha encendido alarmas dentro de la comunidad del escuadrón.

En respuesta a esta crisis, las autoridades sanitarias han comenzado a investigar si existe un posible foco epidemiológico que deba ser abordado, con el objetivo de evitar un brote mayor. La urgencia ahora se centra en obtener los resultados de los estudios clínicos y epidemiológicos que ayuden a determinar la causa exacta del fallecimiento del joven gendarme.