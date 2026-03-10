Vaca Muerta: clave para enfrentar el conflicto en Medio Oriente

La incertidumbre global y los conflictos geopolíticos afectan a los mercados financieros, pero la Argentina encuentra un rayo de esperanza en su desarrollo energético. Lucas Carattini, economista, expone cómo el superávit energético del país es un factor crucial en este contexto.

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Lucas Carattini analizó cómo los conflictos internacionales están influyendo en el escenario financiero global. Sin embargo, destacó que Argentina cuenta con una ventaja significativa gracias a su desarrollo energético en los últimos años.

Las Ventajas del Superávit Energético

Carattini menciona que la política energética nacional, ejemplificada por el caso de Vaca Muerta, ha permitido al país alcanzar un superávit en su producción de energía. “Hoy estamos en una posición más estable comparado con períodos anteriores, donde éramos importadores netos de energía”, destacó.

Impacto del Aumento del Precio del Petróleo

El economista subrayó que, de depender de importaciones, el aumento del precio internacional del petróleo habría generado mayores complicaciones económicas. “Estaríamos discutiendo cómo conseguir embarques y de dónde obtener los dólares para pagarlos”, puntualizó.

La Revolución Energética en Vaca Muerta

El éxito de la matriz energética argentina se debe a un proceso sostenido a lo largo de varios gobiernos, resaltando la importancia de Vaca Muerta en la economía actual. “Es fundamental reconocer el esfuerzo conjunto de los mandatos presidenciales que impulsaron este desarrollo”, enfatizó Carattini.

Desigualdad en la Economía Argentina

A pesar de los avances en el sector energético, Carattini advirtió sobre la profunda desigualdad en la economía del país. “La actividad económica no se distribuye de manera equitativa”, afirmó, señalando que sectores como Vaca Muerta, el agro y la ganadería están prosperando, mientras que otros siguen rezagados.