Mayans: ‘Este Presupuesto Refleja la Corrupción y Decadencia del Gobierno’

En un debate cargado de acusaciones, el senador José Mayans deslizó duras críticas hacia el Presupuesto presentado por el Gobierno, llamándolo "una gran mentira" y alegando que representa la decadencia del rumbo económico del país.

Durante su intervención en el Senado, el líder del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, expuso su rechazo al proyecto de Presupuesto, asegurando que solo sirve para «tapar la corrupción» que, según él, caracteriza al actual Gobierno. «Este presupuesto disfrazado de equilibrio público no merece nuestro apoyo», afirmó con contundencia.

Al abordar la situación económica del país, Mayans sentenció que “el primer punto del Presupuesto está completamente desactualizado y desconoce nuestra realidad actual”. En esta línea, criticó la previsión de inflación, subrayando que la inconsistencia de las medidas económicas es evidente.

La Alusión a Casos de Corrupción

En un tono cada vez más firme, el senador argumentó que «la peor mentira de este Gobierno es afirmar que lucha contra la corrupción». Puso como ejemplos alarmantes el caso del fentanilo y los vínculos con el narcotráfico, mencionando al abogado del presidente, quien comparte representación legal con un narcotraficante conocido. Cabe destacar que también hizo alusión a la situación de algunos candidatos anteriores vinculados al narcotráfico, sugiriendo que muchos legisladores se benefician de un sistema corrupto.

La votación en el Senado para el Presupuesto 2026: 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

La Economía en la Mira

Mayans criticó la política cambiaria del Gobierno, mencionando que «ahora ajustarán el dólar por inflación por exigencia del FMI», lo cual, según él, ha llevado a una inflación del 31% en dólares. «Argentina es el país más caro de la región; en comparación, todo lo que ofrecen los países limítrofes es más asequible», indicó deprimiendo las esperanzas de mejoras económicas.

El senador también resaltó la libre entrada de importaciones, advirtiendo que esta medida «pulveriza las fuentes de trabajo en Argentina». En su contundente discurso, no temió anticipar que «la economía se desmoronará». Finalmente, instó al oficialismo a corregir el rumbo económico, señalando que el actual Presupuesto solo legitima la corrupción existente.

Un Enfrentamiento Directo con Bullrich

Uno de los momentos más intensos del debate fue el cruce con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Mayans le reprochó su inacción durante su gestión, indicando que «usted estaba completamente desinformada sobre el financiamiento del narcotráfico». Para finalizar, la acusación de «inoperancia» y la crítica a su papel en el Senado dejaron un clima tenso en la sala.

Las discusiones sobre el Presupuesto continúan, generando un ambiente de incertidumbre respecto al futuro económico del país y de su política pública.