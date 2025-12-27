Trump autoriza bombardeos de EE.UU. contra ISIS en Nigeria

Un drástico movimiento militar enfocado en eliminar las amenazas terroristas en Nigeria ha desatado repercusiones en el ámbito internacional, con Estados Unidos al frente de esta operación crítica.

En una operación conjunta con el gobierno nigeriano, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreos contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, intensificando así la lucha contra el terrorismo que azota al país africano.

The Background of the Attack

La decisión, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, fue impulsada por la creciente violencia contra comunidades cristianas en la región. Trump resaltó que el ataque tenía como objetivo detener la «masacre de cristianos» y brindar apoyo a un aliado estratégico en la lucha contra el extremismo.

Reacción a Nivel Internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria confirmó que los ataques fueron «golpes de precisión» que resultaron en la eliminación de varios terroristas de ISIS. La respuesta a esta escalada ha sido variada, con algunos líderes mundiales expresando su apoyo y otros criticando la intervención militar.

Mercados y Economía

Tras el ataque, el mercado petrolero se mantuvo relativamente estabilizado, a pesar de un volumen de transacciones bajo debido a los feriados en la región. Nigeria, siendo un importante productor de petróleo y miembro de la OPEP, está igualmente afectada por las tensiones militares.

Desafíos Internos en Nigeria

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha rechazado las afirmaciones sobre la intolerancia religiosa en el país, defendiendo la diversidad de su población de 230 millones de habitantes. Al abordar las presiones externas, enfatizó el compromiso de su gobierno en erradicar la violencia, sin distinción de fe.

Implicaciones para la Política Exterior de EE.UU.

Esta intervención marca un aumento en el enfoque militar de EE.UU. en el extranjero, contradiciendo las promesas de campaña de Trump de reducir la intervención en conflictos ajenos. Recientemente, EE.UU. también intensificó sus operaciones en Siria y el Caribe, lo que plantea interrogantes sobre las futuras decisiones de política exterior del gobierno estadounidense.

Conclusión

El ataque en Nigeria es un recordatorio de los complejos desafíos que enfrenta el país en su lucha contra el terrorismo, así como de la dinámica entre Estados Unidos y sus aliados. A medida que la situación evoluciona, se espera que continúen las conversaciones sobre la seguridad y la estabilidad en la región.