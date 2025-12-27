Bebé hospitalizada tras ingerir cocaína accidentalmente

Bebé Internada Tras Ingesta Accidental de Cocaína en Resistencia: Su Recuperación y el Caso en Investigación

Una niña de apenas un año y ocho meses fue hospitalizada de urgencia en Resistencia luego de haber ingerido accidentalmente cocaína. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

El incidente ocurrió en el hogar de la pequeña, donde, según el testimonio de su abuela materna, la niña estaba jugando con un envoltorio vacío y restos de un polvo blanco que encontró en el suelo. Tras descubrir la situación, la abuela la llevó rápidamente al hospital Pediátrico de la capital chaqueña.

Diagnóstico Rápido y Tratamiento Efectivo

Una vez en el hospital, el equipo médico realizó un examen toxicológico que confirmó la ingestión de cocaína. Hugo Ramos, director del Hospital Pediátrico de Resistencia, relató que la niña llegó en un estado de irritación y náuseas.

“La niña fue traída por su abuela al darse cuenta de que jugaba con un polvillo blanco. Sabía que una de las tías de la pequeña tenía problemas de consumo, por lo que actuó rápidamente y la llevó al hospital”, explicó Ramos. Ante la gravedad del caso, el personal de salud procedió con el tratamiento adecuado que consistió en calmar la excitación de la bebé.

Proceso de Recuperación y Seguridad

La pequeña respondió bien al tratamiento y, tras dos días de internación para asegurar su bienestar y por medidas de protección judicial, fue dada de alta. Sin embargo, el caso no ha terminado ahí. Las autoridades del hospital informaron que se activaron los protocolos correspondientes y se contactó a la Línea 102 y al Servicio Integral de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes para investigar las circunstancias del incidente.