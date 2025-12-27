Zelenskyy viaja a Florida para reunirse con Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se encamina a Estados Unidos para mantener un crucial encuentro con su homónimo Donald Trump, donde abordará los esfuerzos para poner fin al conflicto en su país.

Tras salir de Polonia, Zelenskyy hará una primera parada en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney, antes de llegar a Florida para la esperada reunión con Trump.

Diálogo sobre Paz y Seguridad

Este domingo, los presidentes de Ucrania y Estados Unidos se encontrarán en la residencia privada de Trump, con el objetivo de discutir un plan de paz para Kiev. Zelenskyy ha señalado que el enfoque principal será en las garantías de seguridad y las cuestiones territoriales, revelando que su plan de 20 puntos está “casi terminado” en un 90%.

Aumentar la Presión sobre Rusia

El líder ucraniano también espera explorar estrategias para intensificar la presión sobre Rusia. Aunque se prevé discutir un “acuerdo económico”, Zelenskyy advirtió que no se puede asegurar que se logren conclusiones definitivas al final de la reunión.

Demandas y Respuestas de Moscú

Moscú ha exigido que Ucrania entregue las áreas restantes que controla en el Donbás, una condición a la que Kiev ha respondido con firmeza, rechazando el ultimátum. Actualmente, Rusia controla la mayor parte de Luhansk y alrededor del 70% de Donetsk.

Impacto del Conflicto en Ucrania

En medio de estas negociaciones, la situación en Ucrania permanece crítica. Recientemente, la capital, Kiev, sufrió una imposición de ataques aéreos masivos, dejando al menos una persona fallecida y decenas de heridos. Esto ha dejado a un tercio de los habitantes de la ciudad sin electricidad ni calefacción, en medio de temperaturas gélidas.

Defensa Aérea de Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania informó haber detectado 559 activos de ataque aéreo entrantes, incluyendo misiles balísticos y de crucero, y aseguró haber destruido o neutralizado 503 de ellos.

Retaliación Rusa

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber llevado a cabo una “fuerte ofensiva” anoche, utilizando “armas de alta precisión de alcance prolongado” desde varias plataformas, incluyendo misiles hipersónicos Kinzhal y drones. Según el ministerio, estos ataques estaban dirigidos a infraestructuras energéticas y sitios industrial-militares en Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia.

En un informe adicional, el ministerio ruso indicó que sus defensas aéreas habían derribado siete drones ucranianos durante la noche sobre las regiones de Krasnodar y Adygeya.