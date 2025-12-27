Instalan dos Estrellas Amarillas en Ruta 26 en homenaje a David y Agustín Andrada

Este sábado, un conmovedor acto de memoria y concientización tuvo lugar en la Ruta Nacional Nº 26, donde se recordó a David Andrada y su hijo Agustín, quienes perdieron la vida en un trágico accidente.

El fatal siniestro ocurrió el 26 de agosto de 2024, cuando el Fiat Strada que conducían impactó frontalmente contra un camión a la altura del Kilómetro 5 de la mencionada ruta. Ambos, padre e hijo, regresaban a su hogar, y su trágica partida dejó una profunda huella en la comunidad.

Un Acto de Recuerdo

En un emotivo homenaje, familiares y amigos se unieron este sábado para rendir tributo a los Andrada Cruz. A través de la Fundación Estrellas Amarillas, pintaron estrellas en el lugar del accidente y colocaron un cartel conmemorativo, buscando no solo recordar a las víctimas, sino también elevar la conciencia sobre la seguridad vial.

Una Ceremonia Lleno de Sentimientos

El evento estuvo marcado por la presencia de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y Bomberos Voluntarios, quienes acompañaron la ceremonia. Durante el acto, se realizó una suelta de globos en memoria de los afectados, mientras que Pablo Contreras, representante local de la fundación, expresó el compromiso continuo de colocar más estrellas en la ciudad para recordar a las víctimas de siniestros viales.

La Necesidad de Juntos en la Conducción Segura

Contreras destacó que, en total, se han pintado 20 estrellas en el área, y aunque se colocan como un símbolo, también subrayan la importancia de la seguridad en las vías. “El accidente de los Andrada Cruz es un recordatorio de la fragilidad de la vida”, enfatizó.

Un Llamado a la Responsabilidad Vial

Además, el representante hizo eco de otros recientes siniestros en la región, subrayando que el 50% de los accidentes involucran motociclistas. En especial, recordó la trágica losada de un motociclista en vísperas de Navidad, haciendo un llamado a la responsabilidad al conducir.

“Es fundamental respetar los límites de velocidad y ser conscientes de que niños, ancianos y embarazadas necesitan nuestra especial atención en la ruta”, concluyó. La tragedia de los Andrada Cruz resuena como una dura advertencia sobre la necesidad de una conducción más segura y responsable en nuestras comunidades.