Ventas Minoristas Crecen 1,3% en Navidad: Cuotas y Descuentos Atraen Compradores

A pesar del entusiasmo festivo, las ventas navideñas en los comercios minoristas de Argentina solo crecieron un 1,3% interanual, impulsadas por descuentos atractivos y opciones de financiamiento. Sin embargo, esta leve alza no ha logrado revertir un panorama de consumo considerablemente austero.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Navidad de 2025 estuvo marcada por la implementación intensa de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los locales. Sin embargo, el consumo se caracterizó, tal como señala CAME, por «una marcada austeridad y una dependencia del crédito», debido al elevado nivel de endeudamiento de los hogares y la caída del poder adquisitivo.

Tendencias en el Comportamiento del Consumidor

A pesar de la mayor previsibilidad en los precios, los compradores se orientaron hacia productos más asequibles y promociones específicas. El uso de tarjetas de crédito, con opciones de financiación de 3 a 12 cuotas, fue fundamental para mantener el flujo de ventas.

En cuanto al gasto promedio, se fijó en $36.266, con los mayores desembolsos en calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041 por compra, mientras que en librerías se registró el ticket más bajo, con $34.484.

Rendimiento de los Diferentes Rubros en el Mercado

El desempeño del mercado mostró resultados diversos. En los seis sectores analizados, los que más crecieron fueron Perfumería (+27,8%), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%).

Por otro lado, se registraron caídas en Librerías (-1,4%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Indumentaria y Calzado: Un Análisis Detallado

En el sector de indumentaria, el incremento del 1,3% estuvo condicionado por la continua pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias. Las ventas se concentraron en establecimientos que ofrecían financiación y promociones bancarias, con resultados que no cumplieron las expectativas del inicio de la campaña.

El segmento de equipos de audio, video y celulares sufrió una disminución del 4%, con un ticket promedio de $47.088. La atención se centró en artículos de telefonía móvil y en iniciativas de venta con descuentos, influenciadas por la apertura de importaciones.

Puntos Altos en Perfumería y Desafíos en Juguetería

En contraste, Perfumería fue el sector con mejor rendimiento, alcanzando un ticket promedio de $48.414 y concentrando la mayoría de sus ventas entre el 22 y el 24 de diciembre. CAME destacó que la caída de la víspera de Navidad en miércoles facilitó una oferta comercial más extensa, apoyada por programas de financiación bancaria.

El sector de Juguetería tuvo un desempeño negativo con una reducción del 6,6% y un ticket promedio de $48.800. La competencia de alternativas más económicas limitó el crecimiento, a pesar de los descuentos y opciones de financiación.

Percepción del Impacto de las Ventas Navideñas

Al analizar el impacto global, un 40,9% de los comerciantes aseguró que las ventas navideñas «sumaron, pero no alteraron el panorama». Un 31,1% percibió un efecto moderado, mientras que el 21,9% consideró que la fecha fue crucial para impulsar las ventas del mes.

En torno a las expectativas, el 32,7% de los encuestados indicó que las cifras de venta estaban en línea o superiores a lo previsto, pero el 21,4% reportó rendimientos inferiores a lo esperado. Por otro lado, el 45,9% restante concluyó que los resultados se correspondieron con lo planeado.