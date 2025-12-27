Presupuesto: Quiénes Aprobaron el Controversial Artículo 30

El 26 de diciembre, el Senado argentino aprobó el Presupuesto 2026, generando intensa discusión por la derogación del requisito del 6% del PBI para la educación.

El Gobierno liderado por Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el debate más álgido se centró en el artículo 30. Esta cláusula elimina la obligación de destinar el 6% del PBI a la educación, además de restringir las normativas de financiamiento en universidades y ciencia. La decisión coloca a aliados tradicionales del oficialismo en una situación complicada, promoviendo discursos a favor de la educación mientras apoyan recortes significativos.

Intentos de Modificación por Parte del Peronismo

Los senadores del peronismo intentaron modificar el artículo a través de intervenciones de Capitanich y Fernández Sagasti, que buscaban una votación separada para llamar la atención sobre el efecto de estos recortes en la educación. Sin embargo, el oficialismo se opuso a esta iniciativa, avanzando con la votación del paquete completo que resultó en 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Fin del Financiamiento Obligatorio para la Educación

La normativa previa obligaba a invertir el 6% del PBI en educación y aumentar el financiamiento en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI para 2032. Además, se destinaría un 0,2% del presupuesto educativo a la formación técnica y profesional. Con la nueva legislación, estas asignaciones ya no son un requisito.

Cómo Votaron los Senadores sobre el Artículo 30

Votación

Negativos: Abad, Bahl, Bensusán, Capitanich, Corroza, De Pedro, Di Tullio, Espínola, Fama, Fernández Sagasti, Giménez Navarro, González, Kirchner, Kronenberg, Lewandoski, Linares, López (C.), López (M.F.), Manzur, Marks, Moreno, Neder, Recalde, Rejal, Salino, Soria, Uñac, Zamora.

Positivos: Abdala, Almeida, Álvarez Rivero, Andrada, Arce, Arrascaeta, Atauche, Ávila, Bedia, Benegas Lynch, Bullrich, Carambia, Cervi, Coto, Cristina, Di Tullio, Espínola, Fullone, Gadano, Galaretto, Godoy, Goerling Lara, Guzmán Coraita, Huala, Juez, Juri, Kronenberg, Lewandoski, López, Losada, Márquez, Mendoza, Moisés, Monte de Oca, Monteverde, Olivera Lucero, Orozco, Pagotto, Paoltroni, Rojas Decut, Royón, Schneider, Suárez, Terenzi, Valenzuela, Vischi.

Abstenciones: Corroza, Vigo.