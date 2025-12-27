James Cameron lo descartó por ser ‘demasiado amable’

La historia del cine está llena de decisiones que cambiaron el rumbo de la industria. Una de las más sorprendentes es la propuesta de que O.J. Simpson, reconocido jugador de fútbol americano, interpretara al icónico Terminator. ¿Qué habría pasado si James Cameron hubiese tomado esa decisión?

En 1984, el director James Cameron estaba preparando el estreno de «The Terminator», una película que marcaría un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Sin embargo, pocos conocen que el cast del legendario T-800 estuvo a punto de incluir a O.J. Simpson, una propuesta que hoy resulta inquietante.

Una recomendación impactante

En una reveladora entrevista con un medio estadounidense, Cameron compartió que un alto ejecutivo de Orion Pictures sugirió que Simpson encarnara al Terminator, mientras que Arnold Schwarzenegger sería Kyle Reese, el héroe de la historia. Esta idea dejó perplejos a todos los involucrados.

Las dudas de Cameron

A pesar de la popularidad de Simpson, conocido por su carisma y su carrera en el deporte, Cameron consideró que su imagen era demasiado amable para el personaje. El director expresó que Simpson era «demasiado simpático» para representar a una máquina asesina, un acierto que se confirmaría años más tarde con los acontecimientos trágicos de su vida.

El impulso a Schwarzenegger

La negativa a Simpson abrió la puerta a Schwarzenegger, quien al principio había sido considerado para el papel de Reese. En una reunión que iba destinada a ser un simple rechazo, Arnold sorprendió a Cameron con su visión del personaje del Terminator. Habló sobre cómo debería moverse y actuar, captando la esencia que el director había imaginado.

La controversia que persiste

Cuatro décadas después, aún se discute qué tan cerca estuvo Simpson de ser el T-800. Mientras que Schwarzenegger ha afirmado en entrevistas que Simpson estaba en las conversaciones iniciales, Cameron niega esta afirmación, insistiendo en que nunca hubo ningún arte conceptual ni consenso sobre el casting de Simpson.

Un legado imborrable

«The Terminator» se transformó en un fenómeno cultural, recaudando más de 78 millones de dólares con un presupuesto de solo 6.4 millones. La frase «I’ll be back» se volvió icónica, y Schwarzenegger se consolidó como una leyenda en Hollywood, mientras la figura pública de Simpson se desmoronó con su posterior juicio por asesinato.

Reflexiones sobre una decisión trascendental

La decisión de Cameron no solo definió el futuro de la película, sino que también alteró el destino de ambos personajes. ¿Qué hubiese sucedido si Simpson hubiera tomado el papel? Son preguntas que abundan entre los fanáticos del cine, pero es innegable que la elección de Schwarzenegger fue la correcta y que se ajustó perfectamente a la visión del director. La historia nos recuerda que, en ocasiones, las decisiones creativas son las que realmente marcan la diferencia.