Zelenski busca reunión con Trump para negociar un acuerdo de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció su inminente encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, generando esperanzas sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a la conflictiva situación en Ucrania.

Durante el viernes 26, Zelenski compartió en sus redes sociales que «mucho podría decidirse antes del Año Nuevo», tras recibir un informe alentador de Rustem Umerov, su principal negociador con Estados Unidos.

Una Visita Clave a Florida

Se prevé que Zelenski viaje a Florida este fin de semana, donde Trump pasa las festividades navideñas. Esta información, revelada por fuentes cercanas a la situación, subraya la importancia de este encuentro entre los líderes de ambos países.

Plan de Paz en Marcha

Kiev y Washington están sincronizando sus esfuerzos en un plan de paz de 20 puntos, que será presentado a Vladimir Putin. Este plan incluye sólidas garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la OTAN y un programa de desarrollo integral para la Ucrania post-conflicto.

Temas Pendientes

A pesar de que se han acordado muchas facetas del plan, siguen existiendo cuestiones complejas, como la resistencia de Ucrania a realizar concesiones territoriales en la región de Donetsk.

Diálogo Constructivo

El jueves 25, Zelenski destacó haber tenido «una muy buena conversación» sobre la iniciativa de paz con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner. “Aún queda trabajo por hacer en asuntos sensibles, pero estamos alineados en cómo seguir adelante”, agregó el presidente ucraniano, agradeciendo a su aliado estadounidense.

Reacciones en el Kremlin

Por otro lado, el Kremlin está analizando la información proporcionada a Putin por su enviado, Kirill Dmitriev, tras las conversaciones en Miami. El vocero Dmitry Peskov explicó que futuras interacciones con Estados Unidos dependerán de la evaluación que haga el presidente ruso.