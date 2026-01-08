Medicación 100% Cubierta por PAMI en Enero 2026: Cómo Obtener tu Receta

En un importante avance para la salud de los jubilados, PAMI anunció que mantendrá su eficaz plan de cobertura de medicamentos durante el año 2026, asegurando el acceso a tratamientos esenciales sin costo para quienes más lo necesitan.

Acceso Total a Medicamentos Esenciales

PAMI reafirma su compromiso con más de cinco millones de beneficiarios, garantizando acceso a medicamentos con descuentos de hasta el 100%. Este esquema es parte del Programa de Asistencia Médica Integral, diseñado para aquellos con menores ingresos y que enfrentan enfermedades crónicas y complejas. Entre estas patologías se encuentran diabetes, cáncer, VIH, hepatitis y tratamientos post-trasplante, entre otros.

Facilidades en la Receta Electrónica

Desde enero, el acceso a la medicación se realizará principalmente a través del sistema de receta electrónica. Así, los médicos de cabecera enviarán las prescripciones digitalmente, permitiendo que los pacientes retiren sus tratamientos en farmacias con solo presentar su DNI y la credencial de PAMI, ya sea física o digital. Esta medida busca simplificar trámites y mejorar la atención médica.

Subsidios para los Más Necesitados

PAMI también ofrecerá un subsidio social para aquellos jubilados y pensionados que requieran medicamentos fuera de la cobertura total. Este apoyo está destinado a quienes tienen ingresos limitados y considera diversos factores como situación económica y habitacional. En casos excepcionales, se podrá otorgar una cobertura total para medicamentos que representen un gran porcentaje de los ingresos mensuales del beneficiario.

Descuentos para Medicamentos de Uso Frecuente

Además de la cobertura integral, PAMI continuará aplicando descuentos parciales en medicamentos de uso diario, que van del 40% al 80%, permitiendo así que los afiliados accedan a precios más accesibles en comparación con el sistema de salud general.