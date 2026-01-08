El Primer Desnudo Total Durante la Dictadura

Reviviendo los momentos que marcaron un hito en la escena argentina, exploramos la trayectoria de Betiana Blum y su papel en «Camino negro», una obra que desnudó más que cuerpos en el contexto del cambio sociopolítico de los años ’80.

Un Recuerdo Inolvidable

“¡Qué impactante fue ‘Rosa de lejos’!”, nos decía un joven aprendiz del periodismo al recordar su encuentro con la célebre actriz Betiana Blum. Años después, tuvo la oportunidad de entrevistarse con ella, compartiendo la anécdota que dejó una huella en su memoria.

La madre del joven lo llevó al teatro, sin saber que esa experiencia marcaría un punto de inflexión en su vida. Hasta ese instante, sus únicas referencias de desnudez habían sido obras artísticas en su hogar.

Una Charla Sin Filtros

En su hogar con vistas al Jardín Botánico, Blum escuchó con atención, aunque mostró escepticismo al recordar su impacto en la juventud. “No tengo idea de lo que hablas”, respondió, desestimando las halagadoras palabras.

Teatro y Temáticas Controversiales

El 8 de enero de 1983, «Camino negro», escrita por Oscar Viale y dirigida por Laura Yusem, se estrenó con críticas que evidenciaban su relevancia. La obra, considerada atípica y realista, abordaba la violencia social y sexual, representando a una mujer atrapada en un inquietante y desgarrador relato.

Un Viaje Peligroso

Los protagonistas, Betiana Blum y Miguel Ángel Solá, interpretan roles complejos. La historia se desarrolla en medio de tensiones, donde un viaje rutinario se convierte en una lucha por la supervivencia.

Desafíos Actuales

Blum, con su imagen renovada, asumió un reto significativo: “No fue fácil”, confiesa. La presión por exponer su cuerpo era abrumadora, pero entendió que el desnudo era esencial para su personaje.

En un contexto marcado por la dictadura, Blum se enfrentó a la expectativa de ser un símbolo de liberación y, al mismo tiempo, de cosificación.

Conclusiones del Destape

“Nadie me obligó”, afirma Blum, resaltando la autonomía que nunca perdió en su carrera. Su valentía abrió puertas a nuevas narrativas y puso el foco en la lucha por las libertades personales y artísticas en un país que comenzaba a reponerse.

Un Legado Teatral

“Camino negro” no solo representó un cambio en su carrera, sino que sentó las bases para una nueva era en el teatro argentino, siendo pionera en abordar la desnudez en un contexto significativo y dramático.

A través de su trayectoria, Betiana Blum se ha asegurado un lugar en la historia, no solo como actriz, sino como referente de una época que luchó por la libertad y la expresión en todas sus formas.