Javier Milei nombra a Fernando Iglesias embajador de Argentina en Bélgica

El presidente Javier Milei ha designado a Fernando Iglesias, exdiputado y figura reconocida en la política argentina, como embajador ante el Reino de Bélgica, asegurando una representación diplomática continua.

Este jueves, Javier Milei formalizó su decisión de nombrar a Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica. La designación, que fue oficializada a través del Decreto 6/2026 publicado en el Boletín Oficial, se llevó a cabo durante el receso legislativo y contó con las firmas del presidente y del canciller Pablo Quirno.

Un Paso Estratégico en la Diplomacia Argentina

Según el decreto, la decisión se basó en la necesidad de aplicar la designación de manera «en comisión» para garantizar la continuidad de la representación diplomática en el país europeo durante el receso del Senado. El gobierno subrayó que Iglesias posee «las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias» para cumplir con esta importante función.

El Aval del Reino de Bélgica

El estado belga ya había otorgado su aprobación a la designación de Iglesias, quien había solicitado el plácet de estilo en noviembre pasado. Esto refleja un clima de cooperación entre Argentina y Bélgica, crucial para fortalecer la agenda bilateral.

Fernando Iglesias: Un Aliado Estratégico en Europa

Iglesias, exlegislador del PRO y aliado cercano a Milei, ha sido considerado un importante referente en la política exterior argentina. Su relación con Europa es sólida, particularmente por su apoyo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, un tema vital en la agenda bilateral.

Fernando Iglesias durante el debate en el Congreso sobre la legalización del aborto | X @FerIglesias

Trayectoria Política y Compromisos Internacionales

Fernando Iglesias ha tenido una carrera política activa desde la década de 1970, habiendo participado en diversas facetas, desde el activismo por los derechos humanos hasta el ejercicio de roles legislativos significativos. Su incursión en el Congreso como diputado le ha permitido discutir temas internacionales relevantes, incluyendo el fortalecimiento de vínculos con Bélgica.

Durante su mandato al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iglesias promovió reuniones que facilitaron el diálogo sobre los intereses comerciales y políticos entre Argentina y Europa. Recientemente, se reunió en Bruselas para impulsar acercamientos en el marco del acuerdo Mercosur-UE.