Guía Rápida: Cómo Invertir en los Nuevos Bonos Ley NY de PAE

Pan American Energy presenta su Clase 43, diseñada para atraer a inversores conservadores con pagos semestrales y una estructura financiera amigable.

Pan American Energy (PAE), uno de los líderes en el sector energético de Argentina y América Latina, ha anunciado su nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON). Este instrumento financiero permitirá a la empresa captar recursos para impulsar sus planes de inversión en Vaca Muerta y otros proyectos estratégicos, ofreciendo a los inversores una opción sólida de renta fija en dólares.

Con operaciones en Argentina, Bolivia, México y Brasil, PAE es el segundo productor de petróleo más importante del país, solo detrás de YPF. Su capacidad para desarrollarse en upstream, midstream y downstream, así como en generación eléctrica de fuentes renovables y tradicionales, la posiciona favorablemente en el mercado financiero.

Detalles de la Clase 43 de PAE

La nueva ON ha sido estructurada para brindar a PAE un alivio financiero durante sus primeros años, asegurando así una mayor capacidad de cumplimiento de sus obligaciones.

Los intereses se abonarán de manera semestral, mientras que la amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales a partir del noveno año.

El monto mínimo de suscripción se establece en u$s 1.000, permitiendo la participación tanto de ahorristas individuales como de grandes fondos de inversión, lo que amplía significativamente la base de posibles inversores.

Nueva ON de PAE (Fuente: Balanz)

Jonathan Spitz, responsable de ventas en Balanz, destaca su atractivo: «Las ONs son el instrumento con menor volatilidad dentro del mercado argentino, y la nueva emisión de PAE se considera un activo conservador.»

En cuanto al rendimiento previsto, Spitz menciona que la Tasa Interna de Retorno (TIR) debería estar entre un 7,75% y 8,25% anual, lo que se presenta como una propuesta muy atractiva dado el perfil solvente de PAE.

Protección ante la Inflación y Devaluación

Spitz resalta la necesidad de no dejar los dólares «inactivos». La inflación en EE.UU. y la reciente devaluación del dólar frente a otras divisas amenazan el poder adquisitivo de los ahorros.

«Invertir en productos que se ajusten a nuestro perfil siempre es una estrategia recomendable», añade.

«Seleccionar obligaciones negociables de primera línea es especialmente beneficioso en este entorno argentino. Si las tasas de financiamiento en dólares siguen bajando, esto incrementará el valor de estos activos, con una mayor apreciación en instrumentos de largo plazo,» concluye Spitz.

Características de las Obligaciones Negociables

Invertir en esta colocación permite diversificar el riesgo relacionado con el soberano argentino, vinculando la rentabilidad a la producción de energía real y a las exportaciones. En un contexto de creciente demanda de energía, los bonos de Pan American Energy se perfilan como una opción preferida para aquellos que buscan seguridad en sus inversiones.