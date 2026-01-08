Tipo de Cambio en Vivo: Dólar a Peso Mexicano – Jueves 8 de enero de 2026

El Dólar en México: Cotización y Análisis del 8 de Enero de 2026

El precio del dólar en México se mantiene en $17,9587 este 8 de enero, según el Diario Oficial de la Federación. A continuación, te ofrecemos un panorama completo sobre el tipo de cambio, cotizaciones y el desempeño del peso.

Detalles Clave del Tipo de Cambio La conversión de dólar a peso mexicano arroja cifras interesantes para hoy, destacando varias entidades financieras. A continuación, las cotizaciones más relevantes: Afirme: compra $17,10 / venta $18,50

compra $17,10 / venta $18,50 Banco Azteca: compra $16,95 / venta $18,64

compra $16,95 / venta $18,64 Banco de México (FIX): $17,9587

$17,9587 Banco de México (Interbancario): compra $17,9735 / venta $17,9780

compra $17,9735 / venta $17,9780 Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114

compra $17,0358 / venta $19,0114 Banorte: compra $16,80 / venta $18,30

compra $16,80 / venta $18,30 BBVA Bancomer: compra $17,13 / venta $18,27

compra $17,13 / venta $18,27 Grupo Financiero Multiva: $18,02

Rendimiento del Peso Mexicano Este jueves, el peso mexicano presenta un comportamiento optimista en el mercado. La moneda se cotiza en $17,96 por dólar estadounidense en el mercado interbancario, mostrando un leve aumento del 0,09% comparado con el cierre anterior. En el ámbito semanal, el peso acumula una apreciación del 0,14% y del 1,63% en comparación con el mes pasado. Analistas atribuyen esta resiliencia del peso a los datos económicos locales y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal (FED) de EE. UU.

Soporte y Resistencia en el Mercado Los niveles de soporte y resistencia se han establecido en $17,90 y $18,03 respectivamente, lo que sostiene la estabilidad del tipo de cambio de manera efectiva.

Información del Banco de México El Banco de México informa dos tipos de cambio diariamente: uno al mediodía (FIX) y otro al final de las operaciones. El tipo FIX se determina a partir de un promedio de operaciones y se publica después del mediodía en el Diario Oficial de la Federación. Por otro lado, el tipo de cambio de cierre se calcula entre las 13:55 y 14:05, proporcionando información crucial para transacciones oficiales y fiscales.



