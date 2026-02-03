Medicamentos en Córdoba: Aumento del 2,24% en un mes, con mayor impacto en fármacos cotidianos

Los precios de los medicamentos continúan en aumento, afectando especialmente a aquellos de uso cotidiano. Un reciente informe del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba revela que, en el último mes, los precios registraron un incremento promedio del 2,24%.

Un Aumento que Persiste

Durante el último mes, 9.716 productos presentaron subas, con un incremento medio del 2,99%. En contraste, solo 32 medicamentos disminuyeron su precio, con una baja promedio del 7,17%. Este fenómeno no es aislado: en comparación con el año anterior, los medicamentos han aumentado en promedio un 25,93%, una tendencia que afecta profundamente la economía de los hogares.

Dispersión de Precios en Medicamentos

El informe destaca una notable variabilidad en los precios. En el segmento de medicamentos de venta libre, el costo promedio es de $20.409,19, con precios que oscilan desde $127,36 hasta $362.434,64. Para los medicamentos bajo receta, el promedio asciende a $187.189,73, con un mínimo de $166,84 y máximos que alcanzan los $72.112.993,39, reflejando tratamientos de alta complejidad.

Medicamentos de Venta Libre: Un Aumento Acelerado

El impacto es más pronunciado en los medicamentos que se compran habitualmente. En el sector de venta libre, el aumento mensual fue del 2,20% sobre un total de 2.214 productos analizados. Sin embargo, entre los que subieron de precio, 1.251 artículos mostraron un incremento significativo del 4,03%.

Medicamentos Bajo Receta: Incrementos Moderados pero Precios Inalcanzables

En el sector de medicamentos bajo receta, se registró un incremento mensual del 2,25%. Dentro de los 10.642 productos, 8.465 registraron subas, con un promedio del 2,83%. Aunque estos aumentos son más moderados, los precios siguen siendo una barrera significativa para pacientes que necesitan tratamientos prolongados y costosos.

Un Desafío para Jubilados y Pacientes Crónicos

Los jubilados, adultos mayores y aquellos que deben cubrir gastos regularmente en medicamentos sin cobertura enfrentan una carga considerable. La creciente tendencia de los precios de medicamentos sin receta, que ya acumula un 24,21% anual, impacta directamente en su presupuesto, poniendo en jaque su acceso a tratamientos básicos.