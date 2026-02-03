Visita de Petro a la Casa Blanca: Un encuentro histórico con Trump

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en 2025, la tensa relación con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha captado la atención internacional. ¿Estamos a las puertas de un nuevo capítulo?

Un Año de Confrontaciones y Desacuerdos

En poco más de un año, los dos líderes han tenido múltiples desencuentros sobre temas críticos como la migración, la lucha contra las drogas y la crisis en Venezuela. Estas diferencias han escalado, llevando a situaciones tensas que han sacudido la relación bilateral.

Tensiones Comerciales y Sanciones

Las fricciones derivadas de sus enfrentamientos casi abocan a ambos países a una guerra comercial. Por primera vez en 30 años, Washington decidió retirar la certificación a Colombia en cuanto a su lucha contra el narcotráfico. Esto se sumó a las sanciones impuestas a Petro, quien enfrentó acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desafíos y Amenazas

La situación se intensificó aún más tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, donde Trump sugirió que una acción similar en Colombia sería una opción viable. Esta declaración generó una clara respuesta de Petro, quien insinuó la posibilidad de retomar las armas, evocando su pasado guerrillero y convocando movilizaciones en pro de la soberanía colombiana.

Un Giro Posible en la Relación

Durante una de estas marchas en Bogotá, Petro anunció que había tenido conversaciones con Trump y que se planeaba un encuentro en la Casa Blanca. Este anuncio representa un posible giro hacia la distensión después de varios meses de tensiones.