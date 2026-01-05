Medicamentos en Córdoba: El Alza de Precios que Marcará 2025

El final de 2025 trae consigo un nuevo golpe al bolsillo de los cordobeses, ya que los precios de los medicamentos se disparan una vez más. Un informe del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba revela que diciembre experimentó un aumento del 2,7%, superando las cifras del mes anterior, y dejando en claro que la tendencia alcista no cesa.

Durante diciembre, más de 12.900 productos fueron analizados, mostrando que 9.445 medicamentos experimentaron incrementos en sus precios. Aunque el aumento general no fue brusco, la amplia gama de subas tiene un impacto significativo en la economía cotidiana de los ciudadanos.

Medicamentos Recetados: La Carga se Aumenta

El segmento de los medicamentos recetados continuó siendo el más afectado, con 8.446 productos que incrementaron sus precios en un promedio del 2,64%. Este crecimiento mensual se suma a las tensiones económicas que enfrentan aquellos que dependen de tratamientos crónicos, convirtiéndose en un factor recurrente que eleva los gastos en salud.

Venta Libre vs. Medicamentos de PAMI

Por otro lado, los medicamentos de venta libre también sufrieron aumentos, aunque en menor medida, con 2.420 productos incrementándose en un promedio del 1,44%. Aunque estos aumentos son menores en comparación con los medicamentos recetados, evidencian que el mercado farmacéutico en su conjunto continúa en ascenso.

En el caso de los medicamentos cubiertos por PAMI, el impacto para los afiliados se vio moderado gracias al esquema de cobertura. En diciembre, los precios dentro del programa se ajustaron de acuerdo a un criterio que difiere del precio de venta al público, lo que permitió mantener un costo más accesible para los jubilados. A nivel anual, el ajuste para PAMI se situó en torno al 2,5%, marcando una diferencia clara entre el precio comercial y el monto que los beneficiarios deben abonar.