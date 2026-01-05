Subsidios Energéticos: ¿Quiénes Son Elegibles y Cómo Inscribirse?

El nuevo esquema de subsidios energéticos busca garantizar el acceso a la energía esencial para quienes más lo necesitan, ajustando la ayuda estatal de manera más eficiente.

El Gobierno nacional ha introducido recientemente los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), diseñados para usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural y garrafas de GLP de 10 kg. La iniciativa está orientada a priorizar el apoyo a los hogares más vulnerables, asegurando que tengan acceso a la energía necesaria para su sustento diario.

Esta medida fue oficializada a través del Decreto 943/2025, publicado en el primer Boletín Oficial de 2026, respaldada por las firmas del presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Enfoque en la Vulnerabilidad Económica

Según el Poder Ejecutivo, el objetivo central del SEF es asegurar que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan acceder al consumo energético esencial. Este nuevo enfoque elimina el sistema anterior de segmentación en tres niveles de ingresos, consolidando a los beneficiarios en una categoría única que requiere asistencia estatal.

Proceso de Inscripción y Beneficiarios

Los usuarios que ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a registrarse. Sin embargo, aquellos beneficiarios de garrafas quienes pertenecían al anterior Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente para continuar recibiendo subsidios según el nuevo esquema. Este requisito también aplica a quienes residan en localidades específicas y solían percibir la Tarifa Social de Gas.

Consulta de Beneficios

Los interesados en conocer su situación respecto al subsidio pueden:

Verificar si están recibiendo el subsidio.

Consultar el estado de su solicitud.

Solicitar una revisión de su beneficio.

Para realizar cualquier trámite, es recomendable tener a disposición:

Número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS.

Último DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico actual.

Criterios de Inclusión

Los hogares que pueden acceder a los subsidios focalizados son aquellos cuyos ingresos netos no superan tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo de cuatro personas, según datos publicados por el INDEC. También se incluirán a aquellas familias que cuenten con:

Al menos un miembro con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

del ReNaBaP. Un integrante que reciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

. Un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Topes de Consumo y Descuentos

El Gobierno ha fijado bloques de consumo de 300 kWh para meses de alta demanda y 150 kWh en los meses restantes, con un descuento del 50% sobre el consumo base para los beneficiarios. Además, durante el año 2026, se ofrecerá una bonificación adicional de hasta el 25% sobre el consumo subsidiado, asegurando así una transición gradual.

Para el gas natural y el gas propano por redes, se mantienen los volúmenes de consumo base previamente establecidos, teniendo en cuenta las variaciones geográficas y estacionales. Este enfoque también se aplicará a los hogares con suministro de gas propano por redes que previamente no estaban bajo este régimen.

La implementación de esta política forma parte de la estrategia del Ejecutivo hacia un «déficit cero», con el propósito de «trasladar los costos reales de la energía a quienes pueden asumirlos y proteger solo el consumo indispensable de los más vulnerables».