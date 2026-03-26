Mendoza permite utilizar videos de conductores para sancionar infracciones viales

El Gobierno de Mendoza implementa un sistema innovador para mejorar la seguridad vial en las rutas de alta montaña, centrando sus esfuerzos en la detección de infracciones peligrosas.

Justicia y tecnología unidos para la seguridad

La Justicia tendrá la última palabra sobre la validez de las evidencias recopiladas en este nuevo esquema, en un momento donde la inteligencia artificial y las manipulaciones digitales plantean desafíos adicionales para el control vehicular.

Enfoque en las rutas hacia Chile

Una de las principales prioridades del gobierno provincial es aumentar la supervisión en rutas críticas. La ruta que conecta con Chile se ha convertido en un punto central, donde las infracciones como el sobrepaso en doble línea amarilla son habituales.

Colaboración entre ciudadanos y autoridades

Mendoza busca implementar un modelo que combine la participación de la comunidad con la supervisión estatal y la validación judicial, creando un entorno más seguro para los conductores.

Innovaciones tecnológicas en el registro de infracciones

Una de las herramientas en estudio es la integración con la plataforma “Mendoza x Mí”, que facilitaría el registro de datos como ubicación, horario e identidad del denunciante, permitiendo un seguimiento más efectivo de los casos reportados.

Resultados preliminares y aprendizajes

En Las Heras, un sistema similar ha comenzado a dar resultados: en solo tres semanas, se recibieron 100 reportes acompañados de imágenes y videos, aunque más del 60% no correspondieron a la jurisdicción adecuada.

Acciones concretas derivadas de las denuncias

Las autoridades han logrado verificar algunos de los casos, lo que resultó en la emisión de 10 actas, principalmente por maniobras peligrosas en las rutas de montaña, enfocándose en disminuir estos comportamientos de riesgo.