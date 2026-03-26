Plan de Paz de EE.UU.: 15 Puntos que Irán Rechaza

Irán Rechaza Propuesta de Trump para Poner Fin a la Guerra

Teherán desestima un plan presentado por Donald Trump, que busca finalizar un conflicto que ya dura más de tres semanas y afecta gravemente la economía global.

La reciente oferta de Donald Trump para poner fin a la guerra ha sido rechazada por Irán, que sostiene que el país decidirá cuándo y cómo finalizar el conflicto.

La Respuesta de Irán

De acuerdo con la televisión estatal iraní Press TV, un funcionario de alto rango reveló que «Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y bajo sus propias condiciones». El gobierno iraní ha establecido cinco requisitos para iniciar un diálogo con Washington, aunque un portavoz admitió que aún están evaluando la propuesta estadounidense, la cual consideran «excesiva».

Posibilidades de Negociación

Aunque públicamente Irán ha descartado hasta ahora cualquier negociación con EE.UU., se reveló que a través de Pakistán recibieron la propuesta de Washington. Tanto Pakistán como Turquía podrían ser escenarios potenciales para las conversaciones. Hasta el momento, EE.UU. no ha proporcionado detalles sobre el contenido del plan de 15 puntos, lo que ha llevado a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a describir parte de la información como «especulativa», aunque reconoció que tiene «elementos de verdad».

Exigencias de EE.UU.

Según medios estadounidenses, el plan de Trump incluiría la desmantelación de la capacidad nuclear de Irán, la apertura del estrecho de Ormuz y restricciones en la producción de misiles. Por su parte, Irán pide el cese de agresiones y un reconocimiento internacional de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz.

Movimientos Militares de EE.UU.

Trump ha ordenado el despliegue de miles de tropas en la región, incluyendo 3.000 soldados de élite, lo que podría interpretarse como una señal de que EE.UU. está tomando en serio la situación, según el ministro de Economía israelí, Nir Barkat. Sin embargo, esto no garantiza que Teherán esté dispuesto a negociar. El corresponsal de la BBC, Frank Gardner, indica que cuanto más presiona EE.UU. por un acuerdo, más reacia se muestra Irán a sentarse a la mesa.

Detalles del Plan de 15 Puntos

Aunque la BBC no ha tenido acceso al mencionado plan, algunas fuentes internacionales han revelado que podría incluir lo siguiente: Destrucción de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow.

Supervisión del OIEA sobre las actividades nucleares de Irán.

Desmantelamiento de la capacidad nuclear acumulada.

Garantías de no fabricar armas nucleares.

Compromiso de que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y como zona marítima libre.

Lo Que Irán Buscaría a Cambio

Irán solicita, entre otras cosas: Asistencia potente de EE.UU. para un proyecto nuclear civil.

Eliminación de todas las sanciones.

Garantías de que no se renovarán las sanciones. Se menciona también la posibilidad de un alto el fuego de un mes durante las conversaciones, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Declaraciones Conflictivas

En medio de esta situación tensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó dar detalles sobre el despliegue de tropas y reafirmó que EE.UU. está «adelantado en el cronograma», valorando como exitosa la operación en curso.

Las Demandas de Irán

Funcionarios iraníes han reiterado que buscan el fin total de la guerra, no solo un alto al fuego, con cinco condiciones clave que incluyen: Cese total de las agresiones y asesinatos por parte de EE.UU.

Garantías concretas para evitar futuras vulneraciones a su soberanía.

Compensaciones por los daños causados durante el conflicto.

Reconocimiento de su derecho a controlar el estrecho de Ormuz.

Navegando la Confusión

La semana ha estado marcada por la confusión sobre las supuestas negociaciones. Trump afirmó que Irán deseaba negociar, mientras que un portavoz militar iraní negó cualquier diálogo, enfatizando que EE.UU. está en «negociaciones consigo mismo».