Denuncia de Falsos Abusos: Niños Convertidos en Proyectiles

Denuncias de Falsificación de Informes Psicológicos Impactan en Rosario

En un caso que ha conmocionado a la ciudad de Rosario, un grupo de psicólogos ha sido denunciado por falsificar informes de abuso en casos de padres en conflicto. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad de los involucrados, sino que también revela un patrón alarmante que podría extenderse a otras localidades de Argentina.

El escándalo ha sido respaldado por reconocidos abogados y destacadas figuras como el ex ministro de Justicia provincial, Juan Lewis. Las acusaciones incluyen no solo falsificaciones, sino también imputaciones de falso testimonio agravado y asociación ilícita.

Un Problema que Trasciende Fronteras

A pesar de que el hecho ocurrió en Rosario, su gravedad sugiere que podría haber otras ciudades argentinas enfrentando situaciones similares. Los profesionales mencionados han sido acusados de colaborar en denuncias infundadas, en un contexto donde conflictos de pareja se exacerban por la manipulación de información psicológica.

El Impacto en Familias y Niños

Estas denuncias no son solo estadísticas; tienen un impacto devastador en las familias afectadas. Las acusaciones falsas pueden resultar en la separación involuntaria de un padre de sus hijos, incluso en la peor de las circunstancias, llevando a la prisión a un inocente.

El daño psicológico a los niños es igualmente alarmante, ya que son utilizados como instrumentos en disputas adultas, lo que puede generar consecuencias emocionales a largo plazo.

Una Oportunidad de Conciencia Colectiva

Este caso no solo pone de manifiesto los errores de ciertos profesionales, sino que también abre un espacio para la reflexión y la acción entre ciudadanos, peritos, magistrados, y medios de comunicación. La denuncia y la investigación son pasos necesarios para abordar un problema que, oculto por tiempo, comienza a salir a la luz como una herida que necesita sanar.

El autor de esta columna es médico, psicoanalista forense y perito psiquiatra.