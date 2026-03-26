Eurnekian impulsa Palermo Aike con un plan de exportación de GNL a Chile

Durante el CERAWeek en Houston, el CEO de Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnekian, anunció un audaz plan para posicionar a Argentina como un líder en la exportación de gas natural licuado (GNL), utilizando las rutas hacia Chile como clave para este objetivo.

Un Enfoque Ambicioso: Palermo Aike y Más

Eurnekian presentó dos pilares fundamentales para este proyecto: el desarrollo del yacimiento no convencional Palermo Aike, ubicado en la Cuenca Austral, y la reutilización de infraestructura existente para facilitar exportaciones hacia el Pacífico. Según el CEO, Palermo Aike podría convertirse en un recurso crucial, comparable a Vaca Muerta, con un potencial de hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 TCF de gas.

Recursos que Marcan la Diferencia

Las condiciones geológicas en Palermo Aike son sumamente prometedoras, lo que refuerza su atractivo para un desarrollo a gran escala.

Presentación del Proyecto Janus

En el evento, también se dio a conocer el proyecto “Janus”, que contempla la construcción de plantas de licuefacción y la exportación de GNL a través de Chile. Con una inversión estimada de US$ 2.600 millones, este plan busca abastecer tanto mercados regionales como asiáticos.

Aprovechando la Infraestructura Existente

Una de las ventajas más destacadas es el enfoque “brownfield”, que implica la reutilización de infraestructuras actuales, como la red de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y el gasoducto Gas Andes, donde CGC tiene participación. Este enfoque promete una reducción significativa de costos y aceleración en los tiempos de implementación.

“Estamos dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva salida al Pacífico”, expresó Eurnekian en su presentación.

Producción y Competitividad en la Mira

Este proyecto se desarrolla en un contexto donde la producción de gas asociado en Vaca Muerta sigue en aumento y la demanda internacional es cada vez más fuerte. La situación geopolítica actual subraya la necesidad de diversificar las fuentes de energía, lo que hace esenciales el desarrollo de infraestructura y la firma de contratos de largo plazo.

Con este enfoque, CGC se posiciona como un actor clave en el mercado regional de gas, con la capacidad de alcanzar volúmenes de hasta 50 millones de metros cúbicos diarios, abriendo así una nueva vía de exportación energética para el país.