Mercado Argentino en Alerta: Desacoplarse del Contexto, una Tarea Complicada

La situación financiera en Argentina atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Con caídas de hasta el 25% en el mercado en solo dos meses, los analistas advierten sobre las implicaciones de un riesgo país que vuelve a acechar.

En una reciente charla con Canal E, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, ofreció su perspectiva sobre la aguda corrección del mercado argentino. Con un riesgo país cerca de los 600 puntos y bonos en dólares que superan el 10% de interés, el panorama no es alentador.

Una Tempestad Geopolítica Afecta el Mercado

Búccolo enfatiza que nos encontramos ante “días difíciles para el mercado, nuevamente con conflictos geopolíticos internacionales que son los principales motores de esta situación”. La dificultad de desacoplarse de un entorno global tenso presagia más complicaciones en el futuro cercano.

A pesar de un frente político más organizado tras las elecciones, el analista sostiene que “no hay un driver fundamental interno que justifique una recuperación de los activos”. La falta de catalizadores adecuados deja al mercado en una posición crítica.

Riesgo País y Bonos: Un Futuro Incierto

La reciente escalada del riesgo país ha llevado a una caída en los bonos soberanos en dólares, que retroceden hasta un 2%, elevando sus tasas internas de retorno (TIR) por arriba del 10%. Para Búccolo, gran parte de las expectativas políticas ya están reflejadas en el mercado, pero persisten cuestionamientos sobre la sostenibilidad del programa económico actual.

“Aún no hay claridad en los números, lo que genera incertidumbres respecto a la viabilidad a mediano y largo plazo”, advierte Búccolo. Además, plantea un paralelismo con la inflación, que al mostrar recientes aumentos demuestra las dificultades para consolidar una desaceleración.

Análisis del Merval: Señales de Alerta

El índice Merval, medido en dólares, ha perdido niveles clave, situándose cerca de los 1.700 puntos, lejos de sus anteriores máximos. Búccolo señala que los análisis técnicos son preocupantes: “Al fallar en mantener este nivel, la situación se complica aún más”.

Si las condiciones internacionales no mejoran, el pronóstico es desalentador: “El Merval podría acercarse a los 1.600, restaurando las pérdidas tras las elecciones”, anticipa.

El sector energético también refleja la caída, donde empresas como YPF y Vista, incluso con el aumento del petróleo, siguen enfrentando pérdidas. La combinación de la falta de impulso interno, las dudas sobre el rumbo económico y el entorno internacional adverso crean un cóctel explosivo para el mercado argentino.