Subida de tarifas: el boleto de colectivos en el AMBA aumentará el 16 de marzo

Nueva Suba en el Boleto de Colectivo en el AMBA: Todo lo que Debes Saber

Desde el 16 de marzo, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrentarán a un importante aumento en el costo del boleto de colectivo. Este incremento es parte de un plan de ajuste tarifario anunciado por las autoridades. ¿Listo para los nuevos precios?

Inicio de la Aumento Tarifario

A partir de la fecha mencionada, se producirá una segunda etapa en el esquema de ajuste, que ya había comenzado a principios de marzo. Este nuevo incremento afecta a más de 100 líneas de colectivos que operan tanto bajo jurisdicción nacional como del Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Detalles del Incremento

La variación en las tarifas dependerá de la distancia del recorrido. Según la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte, el ajuste se implementará en dos fases. El primero, que ya es vigente, registró un aumento del 31,35% en el boleto mínimo, mientras que el nuevo incremento programado llevará este porcentaje a un total acumulado del 41,46%.

Valores Actualizados del Boleto desde el 16 de marzo

A continuación, se detallan los nuevos precios del boleto de colectivo para las líneas nacionales dentro del AMBA:

– 0 a 3 km: $700 (Tarifa Social: $315)

– 3 a 6 km: $779,78 (Tarifa Social: $350,90)

– 6 a 12 km: $839,86 (Tarifa Social: $377,94)

– 12 a 27 km: $899,99 (Tarifa Social: $404,99)

– Más de 27 km: $959,71 (Tarifa Social: $431,87)

Tarifas para Usuarios sin Registro en el Sistema SUBE

Para aquellos que utilicen la tarjeta SUBE sin registrar, el precio del boleto mínimo ascenderá a aproximadamente $1.113, mientras que en los tramos más largos, la tarifa podría superar los $1.400.

Beneficios para Usuarios Registrados

Los usuarios con la SUBE registrada seguirán disfrutando de los beneficios tarifarios. Es fundamental recordar que quienes no hayan completado el registro seguirán pagando tarifas más elevadas. La Tarifa Social Federal se mantendrá vigente, otorgando un descuento del 55% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Una Altura Que Causa Malestar

Expertos en movilidad han señalado que, aunque el aumento es relativamente moderado en términos porcentuales, genera malestar entre los usuarios frecuentes, en especial aquellos que utilizan el colectivo para realizar múltiples viajes diarios.

Conocedores indican que este ajuste sigue reflejando la presión económica que sienten los pasajeros de transporte público en la capital bonaerense.