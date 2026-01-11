Mercado Libre Revoluciona su Logística con Robótica Avanzada

La gigante del comercio electrónico en América Latina, Mercado Libre, inicia su camino en la robótica humanoide con la integración del robot Digit en su centro operativo en Texas.

Mercado Libre, un referente en innovación, ha dado un importante paso al incorporar el robot Digit de Agility Robotics en su centro de operaciones de San Antonio, Texas. Esta iniciativa marca la primera adopción de robots humanoides por una empresa latinoamericana, señalando un avance significativo en la mejora de procesos logísticos y operativos.

Innovación en Logística: La Entrada de Mercado Libre en la Robótica

Aunque Mercado Libre ya emplea distintos tipos de robots en sus almacenes, este es el primer humanoide que tiene la capacidad de realizar tareas similares a las de un operador humano. Esta iniciativa apunta a optimizar la logística, incrementar la eficiencia operativa y escalar la presencia en la región.

El centro de San Antonio tiene un papel crucial en la atención del mercado mexicano, facilitando envíos desde Estados Unidos y buscando integrar su operación comercial bajo un solo marco legal y logístico.

Primera Etapa: Digit en Acción

En esta fase inicial, Digit se enfocará en tareas de soporte relacionadas con el cumplimiento de pedidos. La cantidad de robots a desplegar y la duración de esta prueba aún están en deliberación, aunque se espera evaluar su rendimiento para futuras expansiones en otros mercados de América Latina.

Uno de los candidatos para la expansión es Brasil, donde la complejidad logística puede beneficiarse enormemente de soluciones automatizadas avanzadas.

Eficiencia y Seguridad: La Promesa de los Robots Humanoides

Digit tiene como función principal la manipulación de contenedores y cajas, lo que le permite optimizar los flujos internos, reducir cuellos de botella y aliviar la carga de trabajo repetitivo que recae sobre los empleados. Este robot humanoide ha demostrado su eficacia en experiencias previas, realizando más de 100,000 movimientos de totes entre diferentes áreas en centros de logística.

Con una altura de 1,75 metros y un peso de 63,5 kilos, Digit puede cargar hasta 15,8 kilos y ha sido diseñado para operar en entornos industriales de manera segura, siendo el primer robot humanoide certificado por la OSHA.

Una Visión a Futuro

Agustín Costa, vicepresidente de logística de Mercado Libre, enfatiza que la empresa está explorando tecnologías que pueden no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también enriquecer la experiencia del empleado y del cliente. La colaboración con Agility Robotics representa un paso significativo hacia una red logística más flexible y eficaz, capaz de adaptarse a volúmenes en aumento y desafíos operativos.

Daniel Diez, de Agility, también destacó que esta asociación marca un avance notable en la robótica humanoide al integrar robots que pueden realizar «trabajos significativos» en operaciones logísticas reales.

Mercado Libre y su Estrategia Cripto: Un Futuro Innovador

La incorporación de robots humanoides es parte de una amplia estrategia de innovación que incluye la automatización logística y una creciente exposición al mercado de criptomonedas. Durante el primer trimestre de 2025, la empresa amplió su inversión en Bitcoin, adquiriendo 157,7 BTC por un total aproximado de 13 millones de dólares.

Esta compra se suma a la adquisición de 412,7 BTC en 2021, posicionando a Mercado Libre entre las empresas públicas con más Bitcoin en su haber, con un total de 570,4 BTC, equivalente a aproximadamente 59 millones de dólares según los valores actuales del mercado.

Con un costo promedio de adquisición de 38,569 dólares por unidad, Mercado Libre ha visto un aumento significativo en la valorización de su inversión, con un rendimiento del 167% desde su compra inicial, además de mantener una cartera de 3,050 unidades de Ether.

A través de esta integración de tecnología y criptoactivos, Mercado Libre se fortalece como un líder en su sector, continuando su trayectoria con innovaciones que impactan tanto en la experiencia del usuario como en su modelo de negocio.