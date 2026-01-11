River debuta esta noche ante Millonarios con arquero suplente y tres nuevos refuerzos

Esta noche, los hinchas de River Plate podrán disfrutar del primer amistoso del año, donde el equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará a Millonarios en Montevideo. El encuentro promete ser el primer vistazo al renovado plantel que busca brillar en el torneo local y conquistar la Copa Sudamericana.

La emoción crece en Núñez con la llegada de refuerzos destinados a mejorar la performance del equipo. A partir de las 21 horas, River Plate se presenta con una alineación prometedora bajo la dirección de Gallardo, tras una intensa semana de entrenamiento en San Martín de los Andes.

Un Plantel en Evolución

Marcelo Gallardo se encuentra en la búsqueda de ajustar su esquema, centrándose en el mediocampo donde ya incorpora nuevas incorporaciones que buscan marcar la diferencia. Santiago Beltrán, quien podría recibir su primera oportunidad como titular en el arco, será clave tras las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Defensa con Interrogantes

La defensa es otro punto a observar; el lateral izquierdo presenta dudas debido a la recuperación de Marcos Acuña. Con el objetivo de evitar cualquier complicación, se abre la opción para que Matías Galarza o Juan Portillo se sumen al once titular.

Un Mediocampo Dinámico

En el centro del campo, Fausto Vera, uno de los nuevos incorporados, tiene grandes posibilidades de alinearse como volante central. Junto a él, se prevé que Giuliano Galoppo mantenga su lugar, mientras que la posición derecha podría ser ocupada por Kevin Castaño o Aníbal Moreno, otros de los refuerzos en esta temporada.

Delantera con Potencial

En la ofensiva, Gallardo tiene en mente nombres de peso. Sebastián Driussi se perfila como el centrodelantero principal, acompañado por Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio en las bandas. Aunque Maximiliano Salas podría iniciar desde el banco, la expectativa es alta en torno a cómo se desarrolle el juego.

Posible Formación para el Amistoso

Se espera que la alineación que presente Marcelo Gallardo en el amistoso ante Millonarios contenga: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero; Matías Viña o Juan Carlos Portillo o Matías Galarza; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.